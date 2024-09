Dawn Richard, chanteuse de Danity Kane, poursuit Diddy pour abus sexuel

Photo-illustration : Vautour ; Photos : Paras Griffin/Getty Images

Dawn Richard, qui a travaillé avec Diddy pendant près d’une décennie dans Danity Kane et Diddy-Dirty Money, poursuit le magnat du hip-hop pour abus sexuel. Son procès s’ajoute à la demi-douzaine de plaintes déjà déposées contre Diddy, ainsi qu’à une enquête fédérale. Un avocat de Diddy a refusé ses revendications.

11 septembre, 12h19 : Dawn Richard affirme que Sean « Diddy » Combs l’a abusée pendant des années, y compris sexuellement, depuis qu’elle l’a rencontré pour la première fois dans son émission sur MTV Création du groupe en 2004. Maintenant, elle le poursuit en justice pour des accusations telles que des abus sexuels, TMZ a rapporté le 11 septembre. Pendant Création du groupe Lors des auditions, elle a affirmé que Diddy rabaissait les candidates, les traitant de « grosses », « moches » et de « salopes ». Elle a affirmé que Diddy l’avait plus tard forcée à répéter sans dormir pendant des jours, ce qui lui a fait perdre du poids et développer des éruptions cutanées. Lorsqu’elle a commencé à chanter dans le trio de Diddy, Diddy-Dirty Money, a-t-elle déclaré, Diddy lui touchait les seins et les fesses sans son consentement et l’a une fois surprise nue dans sa loge. Elle a même allégué que Diddy l’avait une fois enfermée dans une voiture pendant deux heures. Lorsque son père est venu à New York pour l’aider et dénoncer Diddy à la police, a-t-elle affirmé, Diddy lui a dit de « penser à la carrière de sa fille ».

Richard affirme également avoir vu Diddy maltraiter ses ex Kim Porter et Cassie. Elle a dit avoir vu Porter quitter un studio en pleurs et avec des bleus sur le visage. Elle a également affirmé avoir vu Diddy étrangler Cassie, la frapper, la traîner dans les escaliers et lui jeter des œufs chauds. (Cassie a réglé un procès contre Diddy plus tôt cette année.) Richard a dit qu’elle et sa camarade de groupe Dirty Money, Kalenna Harper, ont essayé une fois de convaincre Cassie de quitter Diddy, et quand il a découvert leur conversation, il les a menacées. « Je mets fin à des artistes », leur aurait-il dit. « Je mets des carrières de côté… Vous pourriez être absentes… Vous voulez mourir aujourd’hui, bande de salopes ? »

Richard n’est pas le seul membre de Danity Kane à avoir tenu tête à Diddy. Son ancien compagnon de groupe Aubrey O’Day a déclaré qu’elle avait « essayé de vous le dire » après que Cassie a déposé plainte contre lui. O’Day a également affirmé que Diddy avait essayé de faire signer aux membres du groupe des accords de confidentialité en échange de l’octroi des droits sur leur musique. « Il y a bien plus dans toutes nos histoires ! » a déclaré O’Day Pierre roulante à l’époque. Richard a également soutenu Cassie dans son procès, affirmant qu’elle était « belle et courageuse ».

11 septembre : Un avocat de Diddy déclare que l’artiste « est choquée et déçue » par le procès de Richard, qualifiant ses allégations de « fausses ». « Si Mme Richard avait eu une expérience aussi négative avec Création du groupe et Danity Kane, elle n’aurait pas choisi de continuer à travailler directement avec M. Combs pour Dirty Money, ni ne serait revenue pour le Création du groupe redémarrer en 2020 ou accepter d’être présenté sur L’album d’amour l’année dernière », a déclaré l’avocate Erica Wolff. Création du groupe Le redémarrage a été reporté en raison de la pandémie et n’a jamais été diffusé. Richard a joué avec Diddy-Dirty Money sur L’album d’amour« Deliver Me » de M. Wolff. « C’est malheureux que Mme Richard ait mis de côté leur amitié de 20 ans pour essayer de lui soutirer de l’argent, mais M. Combs est convaincu de la vérité et a hâte de le prouver devant le tribunal », a déclaré M. Wolff.