Dawn Lyn, ancienne enfant star de “My Three Sons” et la sœur de Leif Garrett, dans le coma après une opération au cerveau

Dawn Lyn, une ancienne enfant star de la populaire sitcom des années 60 “My Three Sons”, est tombée dans le coma après avoir subi une opération au cerveau.

Un porte-parole du frère de Lyn, l’ancienne idole des jeunes Leif Garrett, a confirmé mardi à Fox News Digital que la star avait été hospitalisée après que certaines de ses anciennes co-stars se soient exprimées sur les réseaux sociaux.

Garrett, 60 ans, s’est également rendu sur Facebook pour partager la nouvelle.

“Ma sœur, Dawn, n’a jamais voulu que quiconque soit au courant de l’opération”, a-t-il écrit. “Depuis qu’il a été divulgué sur les réseaux sociaux, j’apprécierais vraiment que tout le monde comprenne que cela a déjà été une période difficile d’avoir perdu nos deux parents et un cousin récemment. S’il vous plaît, gardez simplement ma sœur dans vos pensées et vos prières et respectez la vie privée de notre famille. . Merci.”

Le porte-parole de Garrett a ajouté qu’il ne faisait pas d’autres commentaires pour le moment.

Stanley Livingston, qui a joué le frère de Lyn, Chip Douglas, dans la série, a été parmi les premiers à partager son état sur Facebook.

“Je viens d’apprendre que ma petite soeur de télé, DAWN LYN (Dodie), est dans le coma et se bat pour sa vie”, a-t-il écrit il y a quatre jours. “Elle a récemment subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur au cerveau. Veuillez prier pour qu’elle se rétablisse rapidement et complètement. J’ai emmené Dawn déjeuner il y a quelques mois. Nous avons passé un bon moment à nous remémorer nos jours MTS. Dawn est l’une des les êtres humains les plus gentils que j’aie jamais connus. Des pensées et des prières vont également à son mari, John, en ce moment. C’est une nouvelle dévastatrice !”

Il y a trois jours, l’homme de 71 ans a fait le point sur sa co-star, 59 ans.

“Elle reste inconsciente et lutte contre la méningite”, a-t-il écrit. “Ses signes vitaux et ses ondes cérébrales sont bons. Les médecins et les infirmières combattent agressivement l’infection bactérienne. Ils sont optimistes.”

Un porte-parole du frère de Livingston, Barry Livingston, qui a également joué dans la série, a confirmé que les frères et sœurs avaient été en contact avec l’un des parents de Lyn.

La co-star Tina Cole s’est également rendue sur sa page Facebook pour partager la nouvelle avec ses abonnés.

“Mes prières les plus sincères vont à ma douce “petite soeur” de “My Three Sons”, Dawn Lyn (Dodie) et son mari John”, a écrit l’actrice il y a quatre jours. “Dawn se bat pour sa vie après avoir subi une opération au cerveau. Je suis en contact avec John et je vous tiendrai tous au courant. Veuillez également la garder dans vos prières.”

“My Three Sons” raconte l’histoire d’un veuf, joué par Fred MacMurray, qui élève ses garçons avec l’aide de son beau-père et plus tard, le grand-oncle des enfants. La série a été diffusée de 1960 à 1972.