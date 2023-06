Dawn French rend fous les fans de Vicar of Dibley alors qu’elle se transforme en Geraldine Granger pour ‘FUNeral’

DAWN French a rendu fous les fans de Vicar of Dibley après s’être transformée en Geraldine Granger pour « FUNeral ».

L’actrice a repris son rôle pour commémorer la vie du fondateur de l’organisation de sensibilisation au cancer Kris Hallenga.

Bbc

Dawn a repris son rôle de vicaire de Dibley en tant que Geraldine Granger pour une occasion spéciale[/caption] instagram français de l’aube

Dawn, 65 ans, est allée sur Instagram mercredi et a partagé une photo d’elle avec CoppaFeel ! le fondateur Kris, 37 ans, qui lutte actuellement contre un cancer du sein de stade 4.

La star était magnifique dans le costume de son célèbre personnage, qu’elle a accessoirisé avec un châle vert citron avec un grand cœur rouge sur le bas.

Kris était vêtue d’une combinaison scintillante argentée avec un blazer à paillettes noires et des poignets en plumes vives.

Une autre photo montrait Dawn prononçant l’éloge funèbre.

Elle a légendé le message: « Ok, maintenant que How to glitter a turd a été publié, je peux vous dire que c’était mon privilège et ma joie de le faire à Dibley lors de ses funérailles le samedi. »

« Elle voulait organiser la meilleure fête possible. Elle l’a fait. C’était phénoménal. Tellement d’amour remplit @trurocathedral.

«C’était son propre festival célébrant une vie extraordinaire. Quel bébé total.

Kris a décrit l’expérience comme le « plus beau jour » de sa vie après.

Elle a écrit : « Je n’ai jamais ressenti autant d’amour. Je n’ai jamais ressenti de joie comme ça. Je n’ai jamais ressenti une telle parenté avec la mortalité. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante », a-t-elle écrit.

instagram français de l’aube