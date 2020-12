Dawn French a publié un hommage déchirant à sa regrettée co-star de Vicar Of Dibley, Emma Chambers.

La comédienne, 63 ans, s’est rendue sur son compte Twitter lundi soir pour partager une belle image en noir et blanc d’elle et d’Emma.

Sa photo avait été prise à l’époque où ils jouaient ensemble dans la sitcom BBC One, diffusée à l’origine de 1994 à 2000.

Emma, ​​qui a joué Alice Tinker, la meilleure amie du personnage de Dawn, Geraldine Granger, dans la série, est décédée tragiquement d’une crise cardiaque en février 2018. Elle n’avait que 53 ans.

Elle a ajouté le hashtag #lovetheonesyourewith.

Son message est venu après que Geraldine ait rendu hommage à Alice dans un nouvel épisode de The Vicar of Dibley ce soir.

Geraldine a déclaré que cela faisait trois ans que le personnage était mort d’un cancer.







Elle a expliqué: « Quelle est la personne que j’ai le plus aimée dans ma vie? Eh bien, j’aime beaucoup mon beau mari, mais à la fin ça doit être elle. Ma propre blonde idiote chérie.

«Elle avait un mari, six enfants et trois cellules cérébrales. Mais tant d’amour dans son cœur qu’elle pouvait décongeler une pizza surgelée un jour d’hiver.

« Elle n’était pas l’ampoule la plus brillante de la boîte, mais quand nous l’avons perdue, toutes nos lumières se sont éteintes. »







Géraldine a ajouté: « Je crois en la vie éternelle au ciel mais je crois aussi en la vie éternelle sur terre, parce que ceux qui meurent sont éternellement ici, vivants dans nos mémoires et en qui nous sommes. »

De plus en plus larmoyante, elle a ajouté: «À cause de… à cause de la façon dont ils nous ont changé.

« Alors message pour aujourd’hui, aimez ceux avec qui vous êtes, surtout aujourd’hui en ces temps les plus difficiles et que Dieu vous bénisse tous. »