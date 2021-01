DAWN French et Jennifer Saunders se retrouvent pour une nouvelle émission télévisée comique.

Le duo de comédiens travaille ensemble depuis 1978 sur des émissions à succès telles que The Comic Strip Presents et bien sûr, French & Saunders.

Leur série a été diffusée par intermittence depuis 1987, leur dernière sortie étant le Spécial de Noël 2005.

Cependant, le couple est sur le point de se réunir à nouveau pour une nouvelle spéciale qui célébrera les femmes dans la comédie.

French and Saunders: Funny Women verra Dawn, 63 ans, et Jennifer, 62 ans, jeter un œil à «toutes les contributions féminines cruciales et inoubliables au panthéon de l’histoire de la bande dessinée à travers le monde».

Le couple a plaisanté à propos de l’émission, qui sera diffusée sur Gold: « Les femmes sont-elles drôles…? C’est la question épineuse et séculaire que nous mâchonnons depuis l’âge de deux ans et à ce jour, nous n’avons toujours pas de réponse définitive. réponse.

« Donc, dans ce programme, nous explorons environ 50 000 exemples irréfutables pour voir si nous pouvons tirer des conclusions manifestement prédéterminées… »

Pendant ce temps, la chaîne Gold Channel a déclaré que la spéciale serait « une célébration chaleureuse, affectueuse et éclairante des femmes dans la comédie, présentée comme seuls les Français et Saunders le pourraient ».

Helen Nightingale, rédactrice en chef senior chez Gold a ajouté: « J’ai toujours été une grande fan des Français et des Saunders, et pouvoir les réunir sur Gold pour célébrer les femmes drôles qui les inspirent est un rêve devenu réalité. »

Ce n’est pas le seul projet que Dawn a en cours avec Gold, car elle réalise également un documentaire spécial sur la réalisation de sa comédie à succès, The Vicar of Dibley.

French & Saunders diffusé pendant six saisons a eu plusieurs émissions spéciales uniques, et leur comédie pionnière leur a permis de recevoir la bourse BAFTA en 2009.

Alors que Dawn s’est diversifiée avec The Vicar of Dibley, Jennifer a eu son propre succès en solo avec la sitcom à succès Absolutely Fabulous, qui s’est déroulée de 1992 par intermittence à 2012, avec une version cinématographique de la série sortie en 2016.

French and Saunders: Funny Women sera diffusé sur Gold plus tard cette année.