Dawn French est méconnaissable avec une frange grise alors qu’elle sirote une tasse grossière

DAWN French avait l’air méconnaissable alors qu’elle montrait sa frange grise émoussée.

La femme de 64 ans, qui a adopté sa couleur de cheveux naturelle ces dernières années, a ravi les fans en posant avec une tasse grossière.

Dawn French a montré sa frange émoussée[/caption]

L’actrice Vicaire de Dibley, Dawn, a déclaré à ses fans: “Dernier spectacle de cette étape ce soir. Ipswich. J’arrive!!!.”

Sa tasse effrontée est un clin d’œil à sa tournée actuelle, qui s’appelle: “Dawn French is a Huge T ** t.”

Plus tôt dans l’année, Dawn a révélé la raison pour laquelle elle avait coupé son bob de marque et laissé ses cheveux devenir gris.

Dawn a déclaré au magazine Good Housekeeping que le changement s’est produit lorsqu’elle a perdu l’enthousiasme de se teindre les cheveux à la maison.

L’actrice, qui est également très appréciée de French et de Saunders, a déclaré qu’elle avait alors choisi de “laisser son gris naturel” transparaître.

“Le véritable déclencheur est venu pendant les fermetures lorsque je me teignais les cheveux moi-même, et je ne pouvais tout simplement pas me donner la peine de continuer à le faire”, a-t-elle déclaré.

“J’ai laissé passer mon gris naturel”, a poursuivi Dawn, ajoutant : “J’en ai aussi coupé une partie moi-même – au grand dam de mon coiffeur !”





La star a déclaré qu’elle avait parfois du mal à styliser son dernier look, après des années à porter son bob brun signature sur The Vicar of Dibley.

“Le plan est de le faire pousser à nouveau comme mon ancienne coiffure”, a conclu Dawn, admettant qu’elle était curieuse de savoir à quoi ressemblerait le bob en “gris fort”.

Dawn a embrassé ses cheveux gris naturels[/caption]