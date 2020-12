Elle a été trempée, écrasée et jetée d’une falaise. Tout cela au nom du divertissement.

Noël apporte le meilleur – et le plus drôle – du trésor national Dawn.

Et quand elle a enfilé son collier de chien pour son retour tant attendu en tant que vicaire de Dibley, eh bien, c’était vraiment une bénédiction.

Le dernier épisode de ses trois émissions spéciales de 10 minutes est diffusé sur BBC1 demain soir – et c’est une autre huée.

Difficile d’imaginer, alors, que Dawn s’inquiétait de reprendre le rôle en 1994.

La question des femmes à la chaire était encore un sujet de discussion acharné au sein de l’Église d’Angleterre à l’époque.









Mais le créateur de l’émission, Richard Curtis, était déterminé que le rôle principal devait être une vicaire.

Dawn, 63 ans, raconte: «J’étais inquiète au début.

«Richard voulait faire ce spectacle pendant longtemps, mais il a dû attendre que ce soit la loi de l’Église.

«Quand il a voulu le faire, il n’y avait pas de femmes vicaires.

«Il y a eu tellement de controverse à ce sujet. Mais c’est lui qui est allé à un mariage où il y avait eu une femme membre du clergé qui avait officié d’une manière ou d’une autre et il a juste dit: «C’est la chose la plus naturelle».

«Il a dit que quand il pensait à son enfance, s’il avait besoin d’une aide émotionnelle, il allait chez sa mère.

« Et il s’est dit: » C’est très bien pour les gars de faire ce travail, mais pourquoi une femme ne pourrait-elle pas faire ce travail « ? Les gens ont été investis dans ce phénomène.

«Quel que soit le programme de Richard pour normaliser les femmes dans l’église, il était toujours très strict que ce soit drôle et que ce groupe de personnes devienne fou.







(Image: Getty Images Europe)



L’émission a duré six ans après avoir fait ses débuts sur BBC1 à une réception élogieuse en novembre 1994.

Les téléspectateurs étaient accro aux événements mondains dans le village fictif de Dibley, dans l’Oxfordshire, qui a été nommé vicaire après le changement de règle historique de l’Église d’Angleterre.

Les co-stars comprenaient James Fleet, 68 ans, et Emma Chambers – à peine 53 ans lorsqu’elle est décédée d’une crise cardiaque.

Les spéciaux de Noël et du Nouvel An en 1999, 2004, 2005, 2006 et 2007 sont tous entrés dans le top 10 des programmes britanniques de l’année.







(Image: BBC / Tiger Aspect Productions Ltd / Des Willie)



L’émission a reçu plusieurs British Comedy Awards, dont la meilleure actrice de comédie télévisée pour Emma – et deux Emmy Awards internationaux.

En avril, il est revenu pour un court segment dans The Big Night In – collecte de fonds pour Comic Relief et Children in Need.

Et le mois dernier, les trois spéciaux festifs de 10 minutes ont été annoncés avec Dawn, en tant que vicaire Geraldine Granger, prononçant des sermons mensuels via Zoom.

Dawn dit que les spéciaux ont ravivé «des souvenirs très heureux» sur le plateau.

L’une de ses scènes préférées date de 1999 lorsque le vicaire tombe dans une flaque d’eau géante tout en essayant d’impressionner le frère espiègle du président du conseil paroissial.

Dawn – qui admet qu’elle fera n’importe quoi pour un bâillon – dit que cela a été filmé en une seule prise.







(Image: Wendy Carrig)



Elle explique: «Nous avons eu quelques problèmes car ils ont dû creuser le grand trou sur la piste d’un fermier.

«C’était en novembre. J’ai dit «Quelle est la température de l’eau»? Et ils ont dit: «Nous ne pouvons pas le réchauffer car il va bouillir». Il devait être aussi froid que la terre.

« Mais je suis le genre de personne qui a lancé un défi comme ça, comme dans un défi, j’ai pensé que je sauterais dans ça. J’ai pensé que ça pourrait être une huée alors pourquoi pas?

«Tout en bas, ils avaient de la mousse, donc je ne me suis pas blessé.

«Et oui, je savais où c’était et j’ai vu où c’était et j’ai pensé, allons-y. Ça m’est venu au cou. Je savais juste que c’était un super bâillon.

«Je me souviens d’un jour dans la bande dessinée où j’ai été écrasé par une voiture pour un bâillon.

«Je pense que nous faisions The Famous Five et je me suis fait écraser. J’ai été jeté par-dessus des falaises, je ferai n’importe quoi pour un bâillon. Je suis une tarte.







(Image: Wendy Carrig)



Avant Dibley, Dawn a connu un énorme succès avec l’émission de croquis French and Saunders aux côtés de la meilleure amie et partenaire de comédie Jennifer Saunders, 62 ans.

En parlant de Jennifer, elle dit: «Je ferai tout pour faire rire Fatty. C’est comme être un enfant dans une boîte à vêtements et vous avez hâte de faire rire votre compagnon, alors pourquoi pas?

«J’enseignerais probablement si je n’avais pas rencontré Jennifer. C’est ce que je ferais.

Y a-t-il quelque chose qu’elle n’aime pas chez son amie? «Sa compréhension très fine du concept du temps».

Dawn dit: «Tous ceux qui la connaissent lui mentent sur le temps. Si vous dites: « Je dois vous rencontrer à 14h30 », elle ne se présente qu’à 15h30. «







(Image: Wendy Carrig)



En 2001, le duo a refusé les OBE pour des services de comédie dramatique.

Et Jennifer a dit plus tard: «Si je sentais que je méritais un statut de dame, je l’accepterais.

«À l’époque, nous pensions que nous étions très bien payés pour nous amuser beaucoup. Cela ne semblait pas correct.

L’amatrice de cuisine Dawn, qui apparaît dans Good Housekeeping du mois prochain, admet qu’elle et Jen organisent des concours de restauration.

«Elle dit:« Je ne regrette jamais de manger quoi que ce soit. Jennifer a déjà fait cette chose en disant: «Voyez combien de raisins vous pouvez mettre dans votre bouche»? C’était dans notre appartement et elle les poussait à l’intérieur.

«Elle étouffait. Elle voulait gagner mais elle a vécu, donc tout va bien.

Je ne pourrais jamais abandonner les pasties, bien sûr. Ils sont faits avec amour. Les pasties de ma mère me manquent. J’apprends à les fabriquer. Nourriture des dieux!







(Image: Wendy Carrig / Good Housekeeping)



Dawn est actuellement en train d’écrire un livre, de filmer une nouvelle série du drame Sky 1 Delicious et de l’émission de talents ITV Little Big Shots – tout en travaillant également sur un nouveau projet avec Jennifer.

Et revenant à son époque où elle avait suivi une formation de professeur d’art dramatique, Dawn révèle qu’elle aimerait un jour travailler dans une école.

Elle dit: «Ce que j’aimerais vraiment faire quand je n’ai rien d’autre à faire et que je suis vraiment décrépit et vieux serait simplement de m’asseoir et d’être un assistant de classe et d’aider les petits enfants à lire.

«Quand ma fille allait à l’école maternelle, je restais pour la matinée. Vous pouvez regarder les enfants entrer un par un et lire avec eux.

« C’est ce que j’aimerais faire. J’adore enseigner. C’était très difficile pour moi de le quitter. »