Dawn French a révélé qu’elle avait jeté une ancienne flamme – parce qu’il était un conservateur.

L’actrice a parlé de rencontres après s’être séparée de Lenny Henry en 2010.

Dawn, 63 ans, a déclaré au podcast How To Wow: «J’ai passé un bon moment avec un gars. Il était assez chic.

«Je me suis dit: ‘Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas penser ce que c’est, tu es attirante, j’ai les bons sous-vêtements. J’ai découvert ce que c’était. C’était un conservateur! »

L’actrice, qui a épousé son deuxième mari Mark Bignell en 2013, a admis sur le podcast qu’elle était «vraiment très mauvaise» à sortir dans la cinquantaine.







(Image: ITV)



Elle a expliqué: «J’étais si mauvais dans ce domaine. Donc très très mauvais. J’ai eu quelques rendez-vous avec différentes personnes avant de rencontrer Mark et c’était en quelque sorte atroce.

« La décision concernant les sous-vêtements que vous allez porter. Tout dans mon tiroir était beau et grand et un peu élastique gris et fatigué. Le fait choquant est que certains de mes sous-vêtements ont 30 ans. »







(Image: WireImage)



Dawn, qui est sur le point de revenir sur nos écrans ce Noël alors que le vicaire de Dibley a également plaisanté en disant qu’elle «ne dirait pas non» à une relation avec le leader travailliste Keir Starmer.

Elle a ajouté: «Je pense qu’il est bon pour le travail. Je veux dire que je ne dirais pas non, eh bien je dirais probablement non car je suis marié. C’est un homme très séduisant mais ce n’est pas le problème. Il va faire les affaires.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.