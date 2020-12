Auparavant, elle appelait les jeunes pour des manières «faibles» et «mauvaises» de boire dur… maintenant, Dawn French admet qu’elle regrette de ne pas s’être saoulée plus souvent.

Noël pourrait être le moment idéal pour réadresser cela.

La star du Vicaire de Dibley estime qu’elle n’a été intoxiquée qu’à quelques reprises.

«Je ne me saoule pas», dit Dawn. «Je pense que j’ai été ivre six fois dans toute ma vie. J’ai 63 ans – c’est une fois par décennie. Ce n’est pas assez, n’est-ce pas?

«J'aurais aimé prendre des décisions plus impétueuses. Je suis trop considéré, une personne assez contrôlée.







(Image: BBC)



Il y a trois ans, Dawn a été choquée de voir une émission télévisée sur les jeunes femmes d’Ibiza «pré-remplies de vodka» avant de sortir pour «se faire massacrer et baiser dans un buisson».

Consternée par la promiscuité des femmes buveuses excessives, Dawn a ajouté – de manière controversée – à l’époque: « Est-ce pour cela que les femmes se sont jetées devant des chevaux? »

Dawn joue actuellement dans les trois spéciaux de Noël de la BBC de The Vicar of Dibley in Lockdown.







(Image: PA)



Elle admet qu’elle a consulté les filles de sa partenaire d’écriture Jennifer Saunders – qui ont toutes au début de la trentaine – pour s’assurer qu’elle est au courant des problèmes actuels, tels que la fluidité des sexes.

«Je continue de penser que je fais partie de cette génération d’avant-garde», dit-elle. «Mais en fait, je ne comprends rien de tout cela. J’ai besoin de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. «