SEATTLE — Dawn Foods propulse la science et l’art de la pâtisserie vers de nouveaux sommets avec l’inauguration officielle de son Dawn Seattle Inspiration Hub. Le fabricant et distributeur mondial d’ingrédients de boulangerie prévoit que ce soit le premier d’une série de sites aux États-Unis créés pour fournir à ses clients des produits et des idées innovants.

Situé dans le centre de distribution de Dawn à Fife, Washington, l’Inspiration Hub est équipé d’équipements de boulangerie qui permettent aux experts en boulangerie de Dawn de recréer des environnements de boulangerie réels, de présenter de nouvelles idées d’application de produits, de susciter l’innovation et de créer des versions modernes des aliments cuits au four classiques. Les experts de l’entreprise utiliseront également l’espace pour aider les clients à découvrir les produits saisonniers et leurs diverses applications, le tout afin d’inspirer les boulangers et de soutenir leur croissance.

« Le nouveau Seattle Inspiration Hub sert d’espace aux propriétaires et exploitants d’entreprises de boulangerie pour apprendre, s’inspirer et travailler en étroite collaboration avec les experts en boulangerie de Dawn pour développer des offres rentables pour leurs clients », a déclaré John Schmitz, président de Dawn Amérique du Nord. « Notre approche collaborative renforce notre engagement à responsabiliser nos clients et à renforcer davantage nos partenariats avec eux. »