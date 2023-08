Dawn Butler : une députée travailliste s’exprime sur le fait d’avoir traité Boris Johnson de menteur | Nouvelles

La députée travailliste Dawn Butler s’est prononcée sur Good Morning Britain en traitant Boris Johnson de menteur au Parlement.

Butler a été expulsée du Parlement en 2021 après avoir traité le Premier ministre de l’époque de menteur et refusé de retirer ses propos. Il est interdit à un député d’en accuser un autre de mentir à la Chambre des communes.

« Chaque semaine, je n’arrêtais pas de me demander ‘comment se fait-il que nous permettions à ce type, qui est le Premier ministre, d’entrer au Parlement, la pierre angulaire de la démocratie de notre pays, et de mentir au Parlement et au pays' », a déclaré le député.

« Vous ne pouvez pas avoir un Premier ministre qui arrive, ment et s’en va, et nous sommes ensuite censés l’accepter », a-t-elle ajouté.