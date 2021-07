Dawn Butler : Pourquoi le député travailliste a-t-il été sommé de quitter les Communes ?

Dans des scènes très chargées jeudi, la députée travailliste Dawn Butler a été éjectée de la Chambre des communes après avoir refusé à plusieurs reprises de retirer une accusation selon laquelle Boris Johnson est un menteur.

« Le Premier ministre a menti à cette maison à maintes reprises », a-t-elle déclaré à la vice-présidente, Judith Cummins. Lorsqu’on lui a demandé de « réfléchir à ses paroles », Mme Butler a déclaré: « C’est drôle que nous ayons des ennuis dans cet endroit pour avoir crié le mensonge, plutôt que la personne qui ment. »

En citant un vidéo populaire sur les réseaux sociaux – une collection de déclarations faites par M. Johnson jugées fausses, y compris son affirmation selon laquelle le programme britannique de vaccination contre le Covid avait « rompu » le lien entre les infections et les maladies graves ou la mort – la députée de Brent Central a ajouté qu’elle était « déçue que le Premier ministre ne soit pas venu à la maison pour corriger le dossier, et pour corriger le fait qu’il a menti à cette maison et au pays encore et encore ».

« Il est dangereux de mentir pendant la pandémie », a-t-elle déclaré à Mme Cummins, qui est alors intervenue pour demander à deux reprises à son collègue de retirer l’accusation de mensonge.

Cependant, lorsque Mme Butler a refusé, on lui a dit de quitter les Communes immédiatement et elle a été suspendue de ses activités pour le reste de la journée.

Pourquoi cela a-t-il été autorisé ?

Rassurez-vous, ce n’est pas, comme certaines personnes sur les réseaux sociaux le pensaient hier soir, une politique créée par M. Johnson visant à évincer quiconque parle mal de lui. C’est en fait une coutume des Communes elle-même, en vertu de règles sur ce qui est considéré comme un langage non parlementaire.

Comme expliqué sur le Site du Parlement britannique, un tel langage « enfreint les règles de politesse à la Chambre des communes » et peut conduire à demander à un député de retirer ce qui a été dit ou de partir.

Dans une chambre où les députés doivent se désigner les uns les autres comme « l’honorable député », les accusations de tromperie délibérée et de malhonnêteté sont interdites.

Un glossaire officiel d’autres termes non autorisés par les orateurs au cours des dernières années comprend « blackguard », « lâche », « git », « gutsnipe », « hooligan », « rat » et « tabouret pigeon ».

Que se passe-t-il maintenant ?

Très peu est la réponse courte. Le Parlement a fermé ses portes hier pour ses vacances d’été, les ministres et les députés devant retourner à Westminster le 6 septembre.

Mme Butler sera sans aucun doute de retour aux Communes comme d’habitude d’ici là, comme elle l’a signalé dans un tweet après avoir été invitée à partir jeudi.

« J’ai été expulsée du Parlement pour avoir dit ce que nous savons tous: Boris Johnson a menti à la Chambre des communes et au pays maintes et maintes fois », a-t-elle déclaré. a écrit.

« Mais j’ai des nouvelles pour les conservateurs, je ne cesserai jamais de dire la vérité au pouvoir ! »

Une série de commentateurs de gauche et de députés travaillistes, dont le chef adjoint du parti, ont apporté leur soutien à Mme Butler après l’incident.

« Juste pour confirmer, Boris Johnson est un menteur, peu importe qui l’appelle menteur ou où ils l’appellent menteur », Angela Rayner mentionné sur Twitter.

Ailleurs, Monica Lennon de Scottish Labour a retweeté un extrait de l’interaction de Mme Butler avec le vice-président – ​​et sa sortie ultérieure.

« Fier de mon amie Dawn Butler », le MSP a écrit.