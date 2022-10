Dawid Malan qualifie le système de contrat central de l’Angleterre de “légèrement étrange” après être passé à un accord progressif | Nouvelles du cricket

Dawid Malan a perdu son contrat central en Angleterre après avoir abandonné l’équipe de test

Dawid Malan a qualifié le dernier lot de contrats centraux de l’Angleterre de “légèrement étrange” après avoir été abandonné à un accord progressif au milieu d’un accent sur le test de cricket.

Malan a perdu l’intégralité de son contrat après avoir été licencié du côté Test après la défaite 4-0 des Ashes cet hiver – mais il reste un élément clé de l’équipe T20, marquant 82 balles sur 49 à Canberra mercredi alors que l’Angleterre remportait une victoire en série. sur l’Australie.

Seuls trois des 18 joueurs ont remis des contrats centraux complets par la BCE mardi – le skipper de la balle blanche Jos Buttler, ainsi que les spinners Moeen Ali et Adil Rashid – apparaissent pour le moment hors de la photo de test, tandis que Chris Jordan, un habitué du T20, n’a pas reçu de accord de toute description pour 2022-23.

Malan dit qu’il a parlé de la situation au directeur général du cricket masculin en Angleterre, Rob Key.

Malan reste une figure centrale de l’équipe d’Angleterre T20 avant la Coupe du monde en Australie plus tard ce mois-ci

“Il y a un système un peu étrange avec les contrats”, a-t-il déclaré. “Il semble fortement orienté vers le cricket à balle rouge. Espérons que le cricket à balle blanche puisse être reconnu comme le cricket de match test.

“Nous aimerions être récompensés pour nos performances pour l’Angleterre, c’est à cela que servent les contrats, et si vous êtes classé parmi les cinq premiers au monde pendant trois ans, vous espéreriez être reconnu avec un contrat de balle blanche mais ce n’est pas comme ça que ça marche.

“Vous avez ici des joueurs qui sont les principaux preneurs de guichet de l’histoire du jeu [Jordan is England’s highest T20 wicket-taker] qui n’ont pas de contrat, mais ce sont des décisions que je ne prends pas.

“Keysie [Rob Key] et j’ai déjà eu cette conversation. Vous ne pouvez rien y faire. C’est toujours un honneur de jouer pour l’Angleterre et je veux essayer d’aider à gagner autant de matchs que possible.”

Chris Jordan n’a reçu aucun contrat avec l’Angleterre pour la saison 2022-23

Malan : J’ai beaucoup prouvé mon point de vue

Malan a été rétrogradé dans l’ordre au n ° 7 lors de la victoire de l’Angleterre lors du premier match international du T20 contre l’Australie à Perth après que l’équipe ait pris un départ rapide grâce aux ouvreurs Buttler et Alex Hales.

Mais le gaucher était de retour à sa place habituelle de n ° 3 lors du deuxième match, avec son 14e demi-siècle T20 aidant son équipe à remporter des victoires successives en huit points.

Le joueur de 35 ans a ajouté: “J’ai l’impression d’avoir beaucoup prouvé mon point de vue auparavant.

“En fin de compte, la façon dont cette équipe est équilibrée, si nous arrivons à un certain stade du jeu, je pense que tout le monde est très flexible dans la façon dont il va frapper.

“C’était la même chose lors de la dernière Coupe du monde, nous coupons et changeons selon que nous voulons ou non un certain joueur à un certain moment, surtout si nous prenons un bon départ.

“Dès que nous prenons un bon départ, toute l’équipe se ressaisit et attend un signe de tête.”

