Dawid Malan obtient sa place dans la XIe Coupe du Monde d’Angleterre – mais Jason Roy fait face à la course pour faire partie de l’équipe | Actualités sur le cricket

Les problèmes de dos de Jason Roy ont donné à Dawid Malan l’occasion de faire valoir ses prétentions à la Coupe du monde dans la série ODI de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande – et il les a fait.

Alors que Roy a raté chacun des quatre matches contre les Black Caps, son compatriote Malan a dépassé la cinquantaine lors des trois matchs qu’il a disputés, atteignant 127 sur 114 balles lors du dernier match à Lord’s.

Le gaucher avait perdu quatre points d’un cinquième siècle ODI à Londres au Kia Oval mercredi, mais a franchi cette étape deux jours plus tard, gravant son nom sur le tableau des honneurs et, sûrement, dans le onze de l’Angleterre pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre Nouvelle-Zélande le 5 octobre également.

Sky Sports Cricket’s Nasser Hussain a déclaré à propos de Malan : « Il est discipliné et orthodoxe – une machine. Il est très cohérent, le ciment qui permet à tous les autres à l’autre bout du fil de sortir et d’être positifs.

« Il aime se battre [the innings] mais son taux de frappe est en hausse à 95, 96 donc il n’avance pas péniblement. Il met tout ce qui est court et large et est dans un état phénoménal. »

Pour essayer de percer dans cette équipe de balle blanche, vous devez être un monstre ou être cohérent. J’ai essayé d’être le plus constant possible et de réaliser des performances gagnantes, car c’est la seule manière de figurer dans cette équipe de 15 joueurs. C’est un rêve devenu réalité de jouer pour l’Angleterre, encore moins dans une Coupe du Monde, et faire partie de cette équipe, lorsqu’elle sera confirmée, serait formidable.

Malan avait semblé – du moins à l’extérieur – comme l’un des joueurs à risque si l’Angleterre choisissait de sélectionner Harry Brook lors de sa dernière Coupe du monde 15 après avoir, à la grande consternation, laissé le Yorkshireman hors de son équipe provisoire pour le tournoi en Inde.

L’image est devenue encore plus floue lorsque Brook a suivi un cent de 41 balles dans The Hundred en impressionnant pour l’Angleterre dans la série T20I contre la Nouvelle-Zélande, marquant 43 invaincus sur 27 balles, puis 63 sur 36. La clameur pour son inclusion avait atteint son paroxysme. .

Mais cela s’est calmé maintenant, avec le retour de Brook dans la série ODI après avoir été appelé comme couverture au bâton, initialement pour Jonny Bairstow (épaule niggle) et Malan (paternité), un maigre 25, deux et 10.

Harry Brook a raté l'occasion de revendiquer une place dans l'équipe de la Coupe du monde en tombant 10 lors du quatrième ODI.



Les deux premiers de ces coups sont venus dans une position d’ouverture inconnue, le troisième depuis sa place la plus habituelle dans l’ordre intermédiaire. Partout où il frappait, il était largement inefficace.

Aussi décevant que cela puisse être pour Brook, son manque de courses, le chargement de Malan, les spasmes du dos de Roy et l’impact de Liam Livingstone avec la batte et la balle ont cristallisé les choses.

S’il y avait un doute sur la composition du top six de l’Angleterre pour affronter la Nouvelle-Zélande à la Coupe du Monde, alors il n’y en a probablement plus. Ce serait une surprise s’il n’y avait pas Malan, Bairstow, Joe Root, Ben Stokes, Jos Buttler et Livingstone dans cet ordre.

Même si Roy surmonte ses problèmes de dos et retrouve la forme – on dit qu’il pourrait être ajouté à l’équipe pour les trois ODI contre l’Irlande pour obtenir du temps de jeu – il sera incroyablement difficile de négliger un joueur de Malan qui vient d’atteindre 1 000 ODI. se déroule en 21 manches et affiche une moyenne de 61,52 dans le format.

Lors de ses 15 derniers ODI, il en a marqué cinq cents dans cinq pays différents.

Sky Sports Nasser Hussain et Eoin Morgan choisissent leurs XI d'Angleterre pour la Coupe du monde de cricket



Malan semble être passé du statut de remplaçant au premier choix, Roy, sans que ce soit de sa faute, allant dans l’autre sens – et peut-être même pire.

Le capitaine anglais Eoin Morgan, vainqueur de la Coupe du monde 2019, a déclaré qu’il était impératif que le frappeur du Surrey affronte désormais l’Irlande, cette série commençant à Headingley mercredi.

« La plus grande préoccupation maintenant est le niveau de forme physique de Roy », a déclaré Morgan à propos d’un joueur qui a marqué 443 points en huit matches avec une moyenne de 63,28 alors que l’Angleterre remportait la Coupe du monde il y a quatre ans.

« Il doit jouer dans la série irlandaise car vous ne pouvez pas participer à une réunion de sélection avec un certain niveau de confiance et le sélectionner pour la Coupe du Monde pour le moment.

« Il doit passer par un certain niveau de temps de jeu, de récupération et éventuellement un autre match pour essayer de prouver sa forme physique. »

Michael Atherton dit que l'Angleterre sera préoccupée par la blessure au dos de Jason Roy avant la Coupe du monde



le camarade de Morgan Cricket de sport aérien L’expert Michael Atherton a ajouté : « Je pense que le [Roy situation] est préoccupant pour un certain nombre de raisons, notamment le manque de cricket de plus de 50 ans qu’il a depuis mars, alors qu’il avait bien réussi au Bangladesh.

« Il a joué un peu de Vitality Blast, un peu de Major League Cricket en Amérique, un peu de Hundred, donc cette série aurait été l’occasion de renouer avec les rythmes du cricket 50-over qui sont nettement différents du T20, notamment en haut de la commande.

« L’autre préoccupation est le type de blessure. Je parle d’expérience lorsque je dis que les spasmes du dos sont difficiles à gérer car ils surviennent soudainement et lorsque vous les ressentez, ils restent dans votre esprit. Vous n’avez pas pleinement confiance en ton corps.

« La nature de ce tournoi en Inde signifie que vous voyagez d’un site à l’autre. Chaque jour est une journée de vol, des hôtels différents, des lits différents, de nombreux voyages, ce qui n’est pas bon pour ce type de blessure.

« L’Angleterre n’a pas encore nommé son équipe finale et, qui sait, Roy pourrait ne pas y arriver. »

Brook pourrait être le bénéficiaire si Roy n’est pas jugé en forme – mais Malan n’a désormais besoin d’aucune aide pour se qualifier pour les 15 derniers ou même pour le XI.

