Dawid Malan frappe cent pour le Yorkshire après que Sussex, 16 ans, soit devenu le plus jeune joueur du championnat du comté à en marquer cinquante | Nouvelles de cricket

Dawid Malan célèbre avoir marqué un siècle pour le Yorkshire lors de la deuxième journée de leur affrontement pour le championnat du comté avec le Sussex

Le débutant de Sussex, âgé de 16 ans, Dan Ibrahim est devenu le plus jeune demi-centurion du LV= Insurance County Championship avant que les 103 invaincus de Dawid Malan ne placent le Yorkshire en tête lors de la deuxième journée de leur affrontement à Emerald Headingley.

Ibrahim a fait progresser son score du jour au lendemain de 37 à 55, bien que le centurion Ben Brown (127) n’ait pu ajouter qu’un seul point à son total. Les Sussex ont finalement été éliminés pour 313.

Malan a ensuite quelque peu fait la une des journaux avec un siècle sublime lors de sa première apparition dans le comté de l’été, dirigeant le Yorkshire à 272-2 par souches. Gary Ballance a trop impressionné, contribuant à un partenariat ininterrompu de 177 courses avec 74 non sortis.

Ailleurs dans le groupe 3, Glamorgan n’ont besoin que de 51 points de plus pour remporter une deuxième victoire de la saison après une autre journée mouvementée dans leur match contre Lancashire à Cardiff.

Lancashire a commencé la journée la plus heureuse des deux équipes, remportant une mince avance de 23 points en première manche, mais les visiteurs se sont ensuite effondrés, se sont battus pour 164 deuxième fois.

Poursuivant 188 pour la victoire, Joe Cooke (38) et David Lloyd (41) se sont hissés sur la plus haute tribune du match jusqu’à présent avec un partenariat d’ouverture de 72 points, alors que Glamorgan a finalement atteint la clôture avec 137-3.

Leaders actuels du groupe 2 Gloucestershire risquent de sombrer dans une deuxième défaite consécutive après Leicestershire ont pris le contrôle lors de la deuxième journée de leur match.

Après avoir vu leur avantage de points diminuer lorsqu’ils ont été battus lourdement par Surrey la semaine dernière, Gloucestershire a été éliminé pour 158 vendredi, en réponse aux 451 du Leicestershire, alors que le fileur du bras gauche Callum Parkinson a pris 5-45 sur un pas de virage.

Seul l’ouvreur Miles Hammond, qui a marqué 67, a offert une sorte de résistance, alors qu’il y avait aussi trois guichets pour le spin off de Colin Ackermann.

Parkinson a de nouveau frappé après que son skipper Ackermann ait imposé le suivi, ramassant Chris Dent pris au dépourvu lors de la dernière journée de la journée – le Gloucestershire reprendra le troisième jour 5-1, nécessitant 288 supplémentaires pour faire à nouveau battre le Leicestershire.

Dans le groupe 1, le troisième siècle de la saison de David Bedingham a vu Durham en position dominante le deuxième jour de leur rencontre avec Worcestershire à New Road.

Le meilleur buteur de la compétition, Bedingham, a atteint un score sans chance de 121 pour porter son total pour l’été à 787, avec une moyenne de 71,54.

Bedingham et Michael Jones (78) ont partagé un stand de cinquième guichet de 171 pour voir Durham marquer 381 et gagner une avance de 250 en première manche.

Le Worcestershire s’est rallié, remportant six guichets pour 76 courses – Josh Tongue renvoyant de beaux chiffres de 4-73 sur 25 overs – mais ils ont ensuite boité à 99-3 dans leur deuxième manche par souches, toujours à la traîne de 151.

Matthew Potts (2-16) a ramassé un couple, Chris Rushworth l’autre, bien que Jake Libby reste pour les hôtes invaincu sur 51.

Rester dans le groupe 1, Warwickshire les quilleurs de rythme Craig Miles et Liam Norwell ont déchiré Derbyshire dans leurs premières manches, avant que l’équipe locale ne riposte fortement lors de la deuxième journée de Derby.

Miles (5-30) et Norwell (4-24) ont partagé neuf guichets pour quiller le Derbyshire pour 121, mais après que Warwickshire a choisi de ne pas appliquer le suivi, Michael Cohen a pris 3-26 pour voir les Bears réduits à 132-7 par des souches – mais toujours avec une avance pratique de 285.

Ailleurs, Lewis McManus a mené une Hampshire riposte lors de la deuxième journée de leur match du Groupe 2 avec Somerset à Taunton.

McManus s’est dirigé vers le pli avec son équipe 110-5 lors de leurs premières manches et était mené par 250, avant que son invaincu 91 ne les aide à fermer sur 285-7.

Sam Northeast a également marqué 67, tandis que Keith Barker (33) et Felix Organ (21 non) ont également contribué avec des contributions pratiques d’ordre inférieur.

Aucun jeu n’était possible vendredi dans deux matchs de championnat du comté, avec des éliminations le deuxième jour dans les matchs entre Essex et Nottinghamshire et Kent et Northamptonshire.

À Chelmsford, le Nottinghamshire reprendra désormais ses premières manches le troisième jour, actuellement assis sur 248-6 avec Joe Clarke 57 non éliminé. Pendant ce temps, à Canterbury, Northants est bien placé à 362-5 après le siècle d’Emilio Gay le premier jour.