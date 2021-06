Dawid Malan, Ben Stokes, Moeen Ali – qui devrait être le numéro trois anglais à la Coupe du monde T20 ? | Nouvelles de cricket

Expert en cricket et chroniqueur







L’Anglais Dawid Malan lève sa batte après avoir passé 50 lors du troisième T20I contre le Sri Lanka

Dawid Malan « mérite pleinement » de conserver sa place dans le top trois anglais avant la Coupe du monde T20, selon Michael Atherton, expert de Sky Sports.

Malan – qui est le meilleur batteur de l’ICC dans le format le plus court – a souligné sa valeur en marquant le meilleur score avec 76 sur 48 balles alors que l’Angleterre a martelé le Sri Lanka par 89 points à l’Ageas Bowl pour remporter une victoire 3-0 en série.

Le joueur de 33 ans a ouvert ses portes à la suite de la blessure de Jos Buttler et de la décision de reposer Jason Roy, et a partagé une position explosive de 105 avec Jonny Bairstow – le premier partenariat d’ouverture à trois chiffres de l’Angleterre dans le cricket T20 depuis 2013.

Bien qu’il revienne probablement au premier guichet lorsque l’Angleterre aura tout le monde disponible, Atherton pense que Malan devrait être considéré comme l’homme en possession de cette place alors que l’Angleterre se prépare pour le tournoi mondial T20 plus tard cette année.

Les experts de Sky Cricket examinent qui fait le meilleur XI pour l'Angleterre avec le World T20 à l'horizon

« Il n’a pas touché de but au début et a commencé lentement, comme il le fait souvent, mais ensuite il rattrape son retard », a déclaré Atherton. « On ne peut pas chipoter avec les chiffres de Dawid Malan.

« Je ne pense pas que vous puissiez chicaner avec ce qu’il a fait au cours des deux dernières années et l’Angleterre lui fera confiance jusqu’à ce qu’ils arrivent à un point où ils ne le sont pas.

« Il a superbement joué, mérite pleinement sa place dans l’équipe et il sera le premier choix au numéro trois. »

L’expert de Sky Sports, Nasser Hussain, a convenu que Malan méritait ce statut, ayant marqué 11 demi-siècles et cent lors de ses 27 apparitions internationales T20 depuis ses débuts il y a quatre ans contre l’Afrique du Sud.

Malan s’est déplacé pour ouvrir pour l’Angleterre après que Jos Buttler a été exclu en raison d’une blessure

Mais, si le gaucher subissait une baisse notable de sa forme d’ici le début du World T20, Hussain préférerait plutôt promouvoir le polyvalent Ben Stokes à la troisième place.

« Demandez-moi qui mérite d’être numéro trois en ce moment – c’est Dawid Malan, il s’agit donc de donner le droit au garçon qui a brillamment fait », a déclaré Hussain.

« Il a été le plus rapide avec 1 000 points T20, il a une moyenne de 50 et a un très bon taux de frappe. Dawid Malan mérite le droit de rester à trois.

« Parce que les autres ont été si excellents, Ben Stokes s’en sort parfaitement bien en arrivant à cinq ou six heures et en jouant juste quelques overs et en étant brillant sur le terrain.

Angleterre vs Sri Lanka Vivre de

« Si les autres ne faisaient pas leur travail, vous diriez: » attendez, vous gaspillez Ben Stokes « . J’aimerais voir Ben donner un rôle plus haut dans l’ordre, mais cela signifierait casser un sommet commande qui est très bien faite.

« La seule position que cela pourrait être – et c’est remarquable que nous parlions même de cet homme parce qu’il est toujours numéro un mondial en T20 – est Dawid Malan. Mais il s’agirait de lui qui se jouerait hors du côté plutôt que de déplacer Ben Là-haut. »

Atherton, cependant, pense qu’un autre joueur polyvalent expérimenté, Moeen Ali – qui est revenu du côté anglais pour le dernier match de la série du Sri Lanka – serait une meilleure option à trois ans si Malan était forcé de se retirer par blessure ou perte de forme.

« Ce n’est pas nécessairement acquis que si vous faites un changement, Ben Stokes est l’homme qu’il vous faut », a-t-il ajouté. « Vous pourriez également pousser Bairstow vers le haut, qui a été un joueur exceptionnel au sommet de l’ordre.

Moeen Ali est revenu du côté anglais du T20 pour le troisième match de la série contre le Sri Lanka

« Le problème là-bas, c’est que si vous avez des droitiers à un, deux, trois et que vous avez tout un tas de gauchers dans l’ordre du milieu. Ce n’est pas nécessairement un avantage, comme nous l’avons vu en Inde sur des longueurs plus lentes.

« Je pense que je pourrais faire un très bon argument pour Moeen Ali à trois à la place de Ben Stokes, en particulier si le World T20 doit se tenir aux Émirats arabes unis et que le spin va être un facteur.

« Si vous regardez les performances de la Premier League indienne, entre Stokes et Moeen Ali, et regardez leurs taux de grève et leur nombre de limites, alors uniquement sur les chiffres que vous choisiriez avec Moeen. »

