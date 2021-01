Mais l’armée, dirigée par le général Min Aung Hlaing, a maintenu d’importants leviers de pouvoir dans le pays, et la détention de hauts dirigeants du gouvernement semble prouver le mensonge dans son engagement en faveur de la démocratie.

Le Myanmar a été célébré comme un cas rare dans lequel des généraux ont volontairement cédé un certain pouvoir à des civils, honorant les résultats des élections de 2015 qui ont inauguré la Ligue nationale pour la démocratie, dont les piliers avaient passé des années en prison pour leur opposition politique à l’armée.

BANGKOK – Le chef civil du Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, et d’autres dirigeants du gouvernement ont été arrêtés lundi matin lors de raids, a annoncé le gouvernement du pays alors que le pays regorgeait de rumeurs d’un coup d’État imminent.

La tourmente maintenant a été ostensiblement provoquée par des inquiétudes au sujet de la fraude lors des élections de novembre qui ont provoqué un glissement de terrain encore plus grand à la Ligue nationale pour la démocratie que cinq ans auparavant. Le parti au pouvoir a obtenu 396 sièges sur 476 au Parlement, tandis que le parti mandataire de l’armée, le Parti de la solidarité et du développement de l’Union, n’en a géré que 33.

Le Parti de l’Union pour la solidarité et le développement a crié au scandale, tout comme les partis politiques représentant des centaines de milliers de minorités ethniques qui avaient été privés de leurs droits peu avant le vote parce que les régions où ils vivaient étaient censés être trop en proie à des conflits pour que des élections aient lieu. Les membres de la minorité musulmane rohingya du pays, qui ont été victimes de ce que les procureurs internationaux appellent une campagne génocidaire de l’armée, n’ont pas non plus pu voter.