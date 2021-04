Davy Russell attendra une réunion moins médiatisée pour faire son retour après s’être exclu du Punchestown Festival.

Russell a été à l’écart depuis la luxation et la fracturation des vertèbres lors d’une chute de première clôture dans le Munster National à Limerick en octobre.

Bien qu’il roule depuis plusieurs semaines, le coureur vainqueur de la Gold Cup et du Grand National ne se sent pas encore tout à fait prêt à revenir.

Dans son blog Star Sports, Russell a déclaré: «Je n’ai plus le temps de faire mon retour en selle à Punchestown la semaine prochaine.

« Mon rétablissement continue de très bien se passer et pour être honnête, je me sens bien. Je fais du vélo et je suis régulièrement à l’école et j’aurais pu essayer la semaine prochaine. Cependant, je ne suis pas tout à fait prêt à 100% et j’ai toujours juré que » d revenir seulement à ce point.

«J’ai encore un petit inconfort qui limite toute ma flexibilité et je ne suis tout simplement pas là où je veux être pour revenir sur les plus grandes étapes.

«J’ai mentionné en me retirant du Festival de Cheltenham que vous devez être à 100% en forme pour rouler avec Envoi Allen et je maintiens cela. Je continuerai à travailler dur pour ma récupération et ciblerai un joueur moins médiatisé. réunion pour ce retour. «