Davy Russell: Double vainqueur du Grand National et jockey vainqueur de la Gold Cup annonce sa retraite | Nouvelles de la course

Davy Russell, jockey du double vainqueur du Grand National Tiger Roll, a annoncé sa retraite immédiate à Thurles cet après-midi.

Le jockey de saut vétéran a annoncé sa décision après avoir conduit Liberty Dance de Gordon Elliott à la victoire dans le Billy Harney Memorial Irish EBF Mares Novice Hurdle.

La carrière de Russell en selle comprenait trois titres de champion irlandais de jockey ainsi que la gloire de la Cheltenham Gold Cup sur Lord Windermere en 2014.

Mais son nom sera à jamais associé à Tiger Roll, vainqueur du Grand National en 2018 et 2019, devenant le premier cheval depuis Red Rum à remporter des renouvellements consécutifs de la pièce maîtresse d’Aintree.

