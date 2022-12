Davy Russell a pris sa retraite: le jockey vainqueur du Grand National n’a aucun regret alors qu’il se retire en forme et bien après la victoire de Thurles | Nouvelles de la course

Davy Russell est soulagé d’avoir mis fin à sa carrière d’équitation “sain et sauf” après s’être retiré avec un vainqueur à Thurles dimanche.

Le jockey de 43 ans, double vainqueur du Grand National, a annoncé sa retraite immédiate après avoir mené Liberty Dance de Gordon Elliott à la victoire dans un concours Listed.

Le temps de Russell en selle semblait être terminé lorsqu’il a subi une grave blessure au cou qui comprenait des vertèbres fracturées et disloquées lors d’une lourde chute à Limerick en 2020, entraînant une période de 11 mois sur la touche.

Il termine sa carrière en tant que huitième jockey de saut le plus titré de tous les temps, avec un CV qui comprend trois titres de champion irlandais de jockey ainsi que la gloire de la Cheltenham Gold Cup sur Lord Windermere en 2014.

“Ma plus grande inquiétude était que cela persisterait encore quelques jours jusqu’à ce que j’en ai un [winner] fait”, a déclaré Russell à Sky Sports Racing. “Cela me trotte dans la tête depuis environ une semaine.

“Chaque moment est un bon moment une fois que j’étais sain et sauf, avec de beaux chevaux à monter et avant que ce genre de choses ne s’éteigne.

“On se demande toujours après une chute si je l’aurais encore, mais je voulais revenir car la récupération aurait été beaucoup plus difficile si je n’avais pas d’objectif.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Russell décrit avoir vécu son rêve d’enfant en remportant le Grand National sur Tiger Roll en 2018 et 2019



Malgré ses nombreux succès, le nom de Russell sera toujours le plus affectueusement associé à Tiger Roll, vainqueur du Grand National en 2018 et 2019, devenant le premier cheval depuis Red Rum à remporter des renouvellements consécutifs de la pièce maîtresse d’Aintree.

“Tiger Roll et le Grand National étaient ce moment de ma carrière dont je rêvais”, a expliqué Russell. “J’avais monté tant de vainqueurs de la course dans ma tête quand j’étais enfant, donc pour finalement le faire, j’ai perdu un poids énorme.

“Je voulais être champion jockey et je l’ai fait, j’ai gagné des Gold Cups et même un Grand Steeplechase français était une journée spéciale.

“Je suis plus surpris qu’autre chose [with his career achievements]. J’ai apprécié chaque jour et même les chutes, les coups et les détonations n’étaient que des soubresauts mineurs.

“Chaque jour était un conte de fées parce que je ne pouvais pas croire que j’avais les opportunités que j’avais.

“Le simple fait d’enfiler la culotte et de devenir jockey était excitant pour moi, mais passer à autre chose et rouler avec des gagnants est également devenu une obsession.

“Les deux dernières années ont été vraiment agréables avec la pression qui s’est en quelque sorte retirée de mes épaules.”

Russell a réservé une mention spéciale à l’entraîneur de Tiger Roll et à son ami de longue date Gordon Elliott.

Image:

Davy Russell (à droite) et Gordon Elliott célèbrent après avoir remporté le Grand National 2018





“C’est une tenue très spéciale”, a déclaré Russell. “C’est une mesure de l’homme que le premier message que j’ai reçu quand je me suis cassé le cou était de lui, disant:” Prends ton temps, tous les chevaux seront là quand tu reviendras “.

“Il a eu tellement de succès mais ne se repose jamais sur ses lauriers. Son souci du détail est incroyable. C’est juste un homme merveilleux à côtoyer.”

Un certain nombre de personnalités du monde de la course, passées et présentes, ont rendu hommage à Russell suite à sa décision de prendre sa retraite.

Le jockey James Bowen a décrit Russell comme “le meilleur contre lequel j’ai jamais roulé”, tandis que la cavalière de Flat Rossa Ryan l’a qualifié de “l’un des meilleurs du secteur”.

“J’ai reçu les plus beaux messages ces dernières heures et mon téléphone est en feu”, a expliqué Russell. “Chacun d’entre eux était sincère.

“Il y a des gens merveilleux avec qui vous ne parlez pas vraiment régulièrement, mais c’est super de revenir en arrière et de partager des histoires.

“Certaines personnes sont en fait très déçues que je prenne ma retraite, ce qui est bien d’une certaine manière.

“Lorsque vous êtes dans la bulle, vous avez parfois l’impression d’être seul, mais il y a vraiment une armée de personnes derrière vous tout le temps.”

Russell a révélé qu’il prévoyait désormais de passer plus de temps dans l’industrie du sang, en achetant et en vendant des chevaux de sa ferme en Irlande.

Interrogé sur ce qui lui manquera le plus, un Russell typiquement humoristique a répondu : “Le chèque à la fin du mois !”