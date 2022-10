Davoust, candidat au conseil du comté de Kane, résiste au défi de la résidence – Shaw Local

ST. CHARLES TOWNSHIP – Le procureur de l’État du comté de Kane, Jamie Mosser, ne soutient pas l’allégation de l’opposant de Mark Davoust selon laquelle le républicain sortant ne vit pas dans le comté de Kane et peut rester au conseil du comté de Kane et au scrutin du 8 novembre.

Le démocrate Thomas Hodge a allégué le mois dernier que Davoust n’était pas un résident légal de l’Illinois parce qu’il bénéficiait d’une exemption de 50 000 $ pour une propriété familiale dans une propriété de Floride et non dans la maison du canton de St. Charles sur Crane Road.

Hodge met Davoust au défi de desservir le 15e district du comté.

Hodge a envoyé au procureur de l’État Jamie Mosser une lettre lui demandant de déposer une plainte quo warranto contre Davoust au sujet de la question de la résidence.

Conseil du comté de Kane, candidat du district 14, Tom Hodge (Fourni par Tom Hodge)

“Je refuse de déposer l’action en quo warranto demandée contre M. Davoust car je n’ai pas trouvé de preuves suffisantes pour étayer l’allégation selon laquelle M. Davoust n’est pas un résident”, a déclaré Mosser dans un message texte.

Selon la loi de l’État, le quo warranto est utilisé pour résoudre un différend sur la question de savoir si quelqu’un a le droit légal d’occuper la fonction publique qu’il occupe.

Davoust a déclaré que sa femme était à la retraite et a déposé les documents dans leur maison de vacances en Floride pour la ferme. Davoust a déclaré qu’il avait retiré l’exemption du comté de Kane parce qu’il ne voulait aucune irrégularité avec deux exemptions de propriété familiale.

Davoust a dit qu’il vit dans le comté de Kane, que sa voiture est immatriculée ici, que son entreprise est ici et qu’il fait du bénévolat lors des matchs de golf de ses petits-enfants dans l’Illinois.

“C’est une chose politique”, a déclaré Davoust à propos de l’objection de Hodge. « Nier son quo warrento indique que je suis qualifié. Je suis un résident.

Hodge n’était pas d’accord avec la décision de Mosser de ne pas porter plainte contre Davoust.

“Ma position est qu’il n’y a aucun État dans l’union qui accordera à quiconque une exemption de propriété à moins qu’il ne soit un résident permanent”, a déclaré Hodge. « Je ne sais pas de quel document elle a besoin pour prouver cela, mais je n’ai jamais vu nulle part que vous obteniez une exemption de propriété familiale. … C’est noir et blanc si vous me demandez. Il n’est pas un résident et les électeurs décideront.