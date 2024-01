Davos : Zelensky prévient que la guerre de Poutine ne doit pas être « gelée » alors que l’Ukraine est confrontée à une pénurie d’armes et d’aide

CNN

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel passionné aux dirigeants lors du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, les exhortant à ne pas autoriser La guerre de la Russie en Ukraine devenir « gelé ».

S’exprimant en personne à la conférence pour la première fois depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle il y a près de deux ans, Zelensky a déclaré que l’Ukraine avait défié les attentes en repoussant les forces de Moscou pendant si longtemps et que ses alliés « savent ce qui est nécessaire » pour permettre « des progrès sur le sol », qui fait défaut depuis de nombreux mois.

Au début du discours de Zelensky, qu’il a prononcé en anglais, il a déclaré qu’il comprenait que de nombreux participants se poseraient des questions difficiles : « Quand la guerre prendra-t-elle fin ? La troisième guerre mondiale est-elle possible ? Est-il temps de négocier avec Poutine ?

Zelensky a averti que « tout conflit gelé finira par se rallumer », soulignant la façon dont la Russie a renouvelé son agression après « les tentatives de gel de la guerre dans le Donbass » après 2014. Au lieu de cela, il a déclaré que l’Ukraine devait recevoir davantage d’armes pour instaurer un « conflit juste ». et stable ».

La guerre de Poutine datait de moins d’un an lorsque Zelensky s’est exprimé pour la dernière fois à Davos par liaison vidéo en janvier 2023. L’Ukraine avait alors récemment libéré les villes de Kherson et Kharkivqui avait été occupée dans les premières semaines de la guerre, et Kiev commençait à se préparer à une contre-offensive plus large qui, espérait-elle, rapporterait encore plus de gains.

Un an plus tard, ces gains ont n’a pas réussi à se concrétiser. Le chef des forces armées ukrainiennes, Général Valéry Zaloujnya averti en novembre que la guerre était plutôt entrée dans une « impasse » et que sans améliorations technologiques, il n’y aurait « probablement pas de percée profonde et belle », mais un équilibre de pertes et de destructions dévastatrices.

Pendant ce temps, les alliés de l’Ukraine ont été distraits par La guerre d’Israël contre le Hamas – qui menace de déclencher une conflagration régionale – et beaucoup seront bientôt encore plus distraits par leurs propres élections. S’exprimant également mardi à Davos, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié 2024 de « plus grande année électorale de l’histoire ».

Mais malgré ces revers, von der Leyen a souligné que l’Ukraine avait largement dépassé les attentes au début de la guerre, ce qui, selon elle, était une source d’optimisme.

«Nous n’avons pas oublié que lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, beaucoup craignaient que Kiev ne tombe en quelques jours et le reste du pays en quelques semaines. Cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, la Russie a perdu environ la moitié de ses capacités militaires », a déclaré Mme von der Leyen, affirmant que la Russie avait échoué sur les plans militaire, économique et diplomatique.

S’exprimant plus tard mardi, Zelensky a fait écho à ce message, affirmant que l’Ukraine avait commencé sa défense « à un moment où presque personne au monde ne croyait en l’Ukraine. Mais nous avons renversé la situation, de sorte que le monde ne croit plus en la Russie.»

Il a déclaré que « même les amis actuels de Poutine Pyongyang et Téhéran» l’exploitaient, « en utilisant sa folie alors qu’il a encore des technologies et des ressources pour les payer. Personne ne croit en son avenir ni n’y investit.

Tout en exprimant sa gratitude envers ses alliés, Zelensky a également critiqué leur timidité et leur lenteur à refuser de fournir plus tôt de meilleures armes à l’Ukraine. Il a déclaré que la crainte de l’Occident d’une « escalade » de la guerre russe avait privé l’Ukraine de la possibilité de réaliser des gains militaires et avait enhardi Poutine.

“Pour nous, chaque ‘Ne dégénérez pas’ sonnait comme ‘Vous l’emporterez’ pour Poutine”, a déclaré Zelensky aux chefs d’État réunis à Davos. Il a déclaré que « rien n’a plus nui à nos coalitions que ce concept », soulignant que l’Occident aurait dû être plus prompt à dénoncer le bluff de Poutine et les menaces infondées de Moscou.

« Nous avons demandé de nouveaux types d’armes, et la réponse a été : « Ne dégénérez pas. » Mais ensuite les armes sont arrivées et il n’y a pas eu d’escalade », a-t-il déclaré.

Zelensky n’a pas fait référence aux armes spécifiques que, selon lui, les alliés de l’Ukraine tardaient à fournir. Mais Les alliés ont passé des mois à débattre de l’opportunité de fournir à l’Ukraine, par exemple, armes à sous-munitions, Chars Léopard 2et Avions de combat F16. À chaque fois, ils ont exprimé leurs craintes que Poutine n’utilise la fourniture d’armes comme prétexte pour « intensifier » la guerre, ce qui, selon Zelensky, serait une perte de temps et de vies.

« À cause du principe « Ne pas aggraver », du temps a été perdu », a-t-il déclaré. « Et la vie d’un grand nombre de nos guerriers les plus expérimentés, qui combattaient depuis 2014, a été perdue. Certaines opportunités ont été perdues.

Zelensky a exhorté ses alliés à ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs : « Chaque réduction de la pression sur l’agresseur ajoute des années à la guerre, mais tout investissement dans la confiance du défenseur raccourcit la guerre.

« Nous devons acquérir la supériorité aérienne pour l’Ukraine, tout comme nous avons acquis la supériorité dans la mer Noire. On peut le faire. Les partenaires savent ce qui est nécessaire et en quelles quantités. Cela permettra des progrès sur le terrain », a-t-il déclaré.

S’exprimant à Davos peu avant Zelensky, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que seul un soutien continu à l’Ukraine inciterait Poutine à céder.

“Ce que nous pouvons faire, c’est simplement maximiser la probabilité qu’à un moment donné, le président Poutine comprenne que la poursuite de cette guerre aura un prix trop élevé, et qu’à un moment donné, il doive s’asseoir et négocier une sorte de paix juste et durable. , où l’Ukraine s’impose en tant que nation souveraine et indépendante », a déclaré Stoltenberg.

« Et le paradoxe est que, si nous voulons que cela se produise… le chemin pour y parvenir est [to send] plus d’armes à l’Ukraine. Plus notre soutien militaire est crédible, plus les diplomates ont de chances de réussir.»