Davos s’inquiète d’une “polycrise”

Plus de personnes sont mortes en Chine l’année dernière que de personnes nées pour la première fois depuis le Grand Bond en avant de Mao Zedong, une expérience qui a causé une famine généralisée et la mort, malgré les efforts pour augmenter le taux de natalité. Pendant ce temps, l’économie du pays a augmenté de 3% l’année dernière – bien en deçà de l’objectif de 5,5% de Pékin – alors que les fermetures dans le cadre d’une politique «zéro Covid» ont affecté la fabrication et les dépenses de consommation.

La fin du « zéro Covid » nourrit les espoirs d’un rebond mondial. L’économie chinoise s’est mieux comportée que ce que les analystes avaient prévu au quatrième trimestre – bien que de nombreux économistes pensent que les données officielles étaient exagérées – et est devrait rebondir cette année. Les consommateurs chinois, libres de voyager à nouveau, devraient recommencer à dépenser chez eux et à l’étranger. En tant que premier consommateur mondial de matières premières, la réouverture de la Chine renforcera très probablement les activités des exportateurs de métaux et d’énergie. Et comme il s’agit du plus grand exportateur mondial de produits manufacturés, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale devraient s’atténuer.

Mais de plus gros problèmes pèsent sur toute reprise. Le déclin de la population aggrave les défis structurels à long terme de la Chine, y compris les coûts de gestion d’une population vieillissante sans produire suffisamment de nouveaux travailleurs ; l’examen minutieux de Pékin de l’entreprise privée ; une crise du secteur immobilier, pilier historique de la croissance ; et la pression croissante des États-Unis et de l’Occident sur des questions telles que les semi-conducteurs et l’IA

Pékin en fait-il assez ? Michael Pettis, expert de l’économie chinoise au Carnegie Endowment for International Peace, affirme que Pékin est confronté à une croissance économique déséquilibrée : les provinces orientales les plus riches prospèrent, mais les zones plus vastes et plus rurales sont touchées par le déclin économique et l’émigration croissante. “Pour moi, les très gros points d’interrogation concernent les implications politiques des” deux “Chines divergentes et la manière dont Pékin décide de les résoudre”, a-t-il ajouté. il a tweeté.

Le dernier combat juridique de Musk est sur le point de commencer

Elon Musk a les mains pleines ces jours-ci, y compris avec la gestion de Twitter après avoir privé l’entreprise l’automne dernier et avec Tesla devant réduire les prix pour repousser ses rivaux. Mais à partir d’aujourd’hui, dans une salle d’audience fédérale de San Francisco, il sera occupé par autre chose : un procès sur son projet de 2018 de privatiser Tesla.

La bataille juridique, menée par des actionnaires mécontents de Tesla, est la dernière impliquant un tweet dans lequel M. Musk a déclaré qu’il envisageait un rachat de l’entreprise avec “financement assuré.” Il n’a finalement pas conclu d’accord, mais ce tweet a conduit à une longue bataille avec la SEC Maintenant, s’il perd, il pourrait être contraint de payer des milliards de dollars de dommages et intérêts.