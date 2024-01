Davos : dans la course à l’IA, il faut des mois pour garder une longueur d’avance sur la Chine, déclare le sénateur américain

Londres

CNN

—



Les États-Unis mesurent leur avance sur leurs concurrents dans le domaine de l’intelligence artificielle en « mois », selon un législateur, soulignant l’intense rivalité entre les nations pour dominer une technologie en passe de devenir transformer l’économie mondiale.

S’exprimant au réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos en Suisse mardi, le sénateur républicain Mike Rounds a déclaré que la décision de l’administration Biden de renforcer les contrôles sur les exportations de Les puces d’IA avancées destinées à la Chine avaient donné aux États-Unis « quelques mois de plus » pour maintenir leur avantage concurrentiel.

“Il est si sensible pour nous que nous restions un leader en termes de technologie à haut débit disponible dans les puces les plus avancées que nous mesurons notre écart par rapport à nos adversaires proches en… mois”, a-t-il déclaré. “Dans combien de mois pensons-nous être dans le développement des capacités de l’IA ?”

Rounds a ajouté que restreindre la disponibilité des puces de pointe signifiait ralentir le développement technologique dans d’autres pays « pendant que nous procédons de notre mieux pour maintenir notre avantage concurrentiel ».

Puces – vitaux pour tout, depuis les smartphones et les voitures électriques jusqu’à l’informatique avancée et la fabrication d’armes – sont devenus le point central d’un du tac au tac guerre technologique entre les États-Unis et la Chine.

Washington restrictions élargies sur les ventes de puces à la Chine en octobre, renforçant ainsi un vaste ensemble de contrôles à l’exportation introduits un an plus tôt. Cette décision a irrité Pékin, qui s’est engagé à « gagner la bataille » dans les technologies de base pour renforcer la position de la Chine en tant que superpuissance technologique.

L’une des principales priorités du gouvernement américain est de ralentir les progrès technologiques de l’armée chinoise. Selon Rounds, qui siège aux commissions des forces armées et du renseignement au Sénat américain, l’IA influencera « la manière dont nous menons les guerres ».

“Le pays doté d’une armée ou de services armés qui ont utilisé l’IA aura une longueur d’avance sur tous les autres.”

L’IA est un thème majeur du rassemblement de cette année à Davos, avec plusieurs sessions explorant l’impact de la technologie sur la société, l’emploi et l’économie en général.

S’exprimant lors du même panel que Rounds, le PDG d’IBM, Arvind Krishna, a déclaré que les pays et les entreprises qui adoptent l’IA “seront avantagés pour toujours” car la technologie peut apporter une augmentation “incroyable” de la productivité. « Ce n’est pas dans deux ou trois ans. Vous devez y aller maintenant », a-t-il ajouté.

Dans un rapport publié dimanche, le Fonds monétaire international a prédit que l’IA affecterait près de 40 % des emplois dans le monde, « en remplaçant certains et en complétant d’autres ».