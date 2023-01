Davos attire des foules record, mais sa pertinence s’estompe

Londres

CNN

—



Pendant des décennies, des chefs d’entreprise, des milliardaires et des politiciens se sont réunis à Davos, en Suisse, sous la bannière de forger des liens qui peuvent aider à résoudre les problèmes mondiaux.

C’est un exercice fastueux souvent critiqué comme déconnecté. Il semble également de plus en plus dépassé alors que la plus grande guerre en Europe depuis 1945 approfondit les divisions dans l’économie mondiale.

Le Forum économique mondial de cette année, organisé dans la ville de ski alpin depuis le début des années 1970, démarre lundi. Il devrait attirer un nombre record de 2 700 participants, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le vice-Premier ministre chinois Liu He, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et l’envoyé américain pour le climat John Kerry.

Pourtant, le premier meeting d’hiver du WEF à Davos depuis 2020 survient alors que les poids lourds économiques jouent selon des règles différentes, les entreprises rapprochant les chaînes d’approvisionnement de chez elles, le stockage stratégique s’accélérant et les dirigeants d’entreprise qui prônaient autrefois le libre-échange apparaissant de plus en plus méfiants face à la montée géopolitique des risques.

“Je pense que Davos est totalement hors de propos”, a déclaré Rana Foroohar, chroniqueuse au Financial Times, dont le livre “Homecoming” soutient qu’un nouveau virage vers la localisation déplace les forces de la mondialisation qui ont dominé au cours du dernier demi-siècle.

Le WEF fait valoir que sa conférence permet aux décideurs de faire un zoom arrière et de collaborer, un défi alors qu’ils combattent des crises simultanées et aggravantes telles que la pandémie, la flambée du coût de la vie, le changement climatique, l’insécurité alimentaire et la guerre.

“Seule une interaction personnelle crée le niveau de confiance nécessaire, dont nous avons tant besoin dans notre monde fracturé”, a déclaré le président du WEF, Klaus Schwab, fondateur de l’événement, lors d’une conférence de presse la semaine dernière. Le thème de cette année est « La coopération dans un monde fragmenté ».

La vision de Schwab d’une économie mondiale progressivement interconnectée qui répand également la démocratie dans le monde est menacée au moins depuis la crise financière de 2008. Les données de la Banque mondiale montrent que le commerce mondial de biens et de services en pourcentage de la production économique totale a culminé cette année-là. Les sorties d’investissements transfrontaliers ont atteint un sommet en 2007.

Mais les dommages causés à la mission de Davos se sont accélérés au cours des 12 derniers mois.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a écrasé ce que le chroniqueur Thomas Friedman a appelé la « théorie des arches dorées de la prévention des conflits », qui affirmait qu’aucun pays avec des restaurants McDonald’s n’entrerait en guerre. avec l’un l’autre. Depuis l’invasion, plus de 1 000 entreprises occidentales ont réduit leurs activités en Russie et l’Europe a rapidement rompu ses liens avec ce qui était autrefois son principal fournisseur d’énergie malgré les coûts élevés. Le WEF lui-même a dû geler les relations avec la Russie après avoir accueilli ses politiciens et ses oligarques pendant des années.

Les tensions entre les deux plus grandes économies du monde, les États-Unis et la Chine, pèsent désormais encore plus lourd, d’autant plus que Pékin intensifie les exercices militaires visant à menacer Taïwan. L’approche musclée de la Chine pour contenir le Covid-19 a également effrayé les entreprises et les investisseurs. Beaucoup restent méfiants même si les restrictions sont rapidement levées.

Cela pousse les entreprises et les gouvernements à repenser les chaînes d’approvisionnement pour les produits clés, car la réduction des vulnérabilités et la protection des intérêts nationaux priment sur la maximisation des économies de coûts.

Alors que l’ancien président américain Donald Trump défendait les politiques commerciales « l’Amérique d’abord », la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen a mis l’accent sur le « friendshoring » ou le renforcement des liens commerciaux avec des pays comme l’Inde, une autre démocratie. Apple (AAPL) cherche à déplacer une plus grande partie de sa production hors de Chine, dont le marché du travail a autrefois été le moteur de son succès. L’Union européenne serait en train d’élaborer des plans pour thésauriser les médicaments rares afin d’éviter de futures pénuries.

Dans le même temps, les États-Unis poursuivent une stratégie industrielle robuste visant à renforcer leurs prouesses dans la fabrication de tout, des puces informatiques aux pièces de véhicules électriques. Cela a déclenché un différend avec l’Europe, qui craint que de nouvelles subventions ne désavantagent ses entreprises.

“Il s’agit vraiment d’un changement de paradigme en ce moment”, a déclaré Jeffrey Sonnenfeld, professeur de gestion à Yale, qui s’entretient régulièrement avec de nombreux dirigeants bien connus. Il a dit qu’ils parlaient de plus en plus de conclure des accords et de faire des investissements en utilisant ce nouveau manuel.

Pendant ce temps, le nationalisme et le populisme – qui peuvent encourager les dirigeants à critiquer les principes d’une économie mondialisée tels que la porosité des frontières et l’abaissement des barrières commerciales – restent des forces musclées. Il suffit de regarder le nouveau Premier ministre italien, Giorgia Meloni, qui a été nommé en octobre. L’agenda de son parti est enraciné dans le scepticisme à l’égard de l’Union européenne et des politiques anti-immigration.

Les conséquences de cette transition se font encore sentir. Alors que la tendance à la démondialisation devrait avoir des conséquences négatives, comme l’augmentation de l’inflation, Foroohar voit une opportunité de revigorer les communautés qui ont perdu des emplois pendant la manne du libre-échange, de réduire l’empreinte carbone des chaînes d’approvisionnement et d’atténuer les inégalités mondiales paralysantes. .

Au cours des deux dernières années, les 1% les plus riches ont accumulé près de deux fois plus de nouvelles richesses que le reste du monde, selon un rapport d’Oxfam publié avant Davos.

“Les pendules économiques changent tout au long de l’histoire”, a déclaré Foroohar, qui est également analyste de CNN. “Chaque fois que le pendule se déplace trop loin, ce qui est clairement le cas, il commence à reculer un peu.”

Certains éléments fondamentaux de la mondialisation restent intacts. La transformation numérique des économies facilite la circulation de l’argent et des idées au-delà des frontières. Il en va malheureusement de même pour les virus et autres maladies. La coopération internationale est essentielle pour résoudre les pénuries alimentaires et maintenir à portée de main les objectifs climatiques à enjeux élevés.

“Il est fondamentalement trop simple de dire que c’est une ère de mondialisation ou une ère de démondialisation”, a déclaré Markus Kornprobst, professeur de relations internationales à la Vienna School of International Studies. “C’est une époque intermédiaire.”

Mais même les organisateurs de Davos semblent conscients de l’évolution des marées. Les panels à l’ordre du jour incluent des sessions intitulées « De-Globalization or Re-Globalization? et “Garder les lumières allumées au milieu d’une fracture géopolitique”.

Le forum attirera encore de grands noms. Des PDG de renom tels que Jamie Dimon de JPMorgan Chase (JPM), Satya Nadella de Microsoft (MSFT), Dara Khosrowshahi d’Uber (UBER) et Bernard Looney de BP (BP) figurent sur la liste des participants ; Scholz, von der Leyen et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez prononceront des discours depuis la scène principale.

Pourtant, il y aura aussi des absences notables. Parmi ceux qui ont sauté le rassemblement cette année figurent le président américain Joe Biden, le chinois Xi Jinping, le Premier ministre indien Narendra Modi, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Cela soulève des questions quant à savoir si Davos peut conserver sa réputation d’événement essentiel pour les riches et les puissants.

— Hanna Ziady a contribué au reportage.