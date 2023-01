Davos 2023: le chef de l’ONU appelle à des promesses “crédibles” de zéro net ou risque de greenwashing

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à des engagements nets zéro crédibles de la part des chefs d’entreprise.

António Guterres a également mis en garde contre les entreprises faisant des allégations non fondées sur des produits respectueux de l’environnement ou sur le greenwashing.

La transition énergétique verte a été un thème central du Forum économique mondial de Davos.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Avenir Climatique.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé mercredi les chefs d’entreprise réunis au Forum économique mondial de Davos à suivre les principes énoncés par un groupe d’experts pour faire des promesses de zéro net “crédibles et responsables”.

Les Nations Unies et le normalisateur de l’Organisation internationale de normalisation ont lancé les directives en novembre pour devenir un texte de référence et aider les organisations à élaborer des plans solides, en évitant les slogans, le battage médiatique et l’obscurcissement.

Alors que les entreprises s’engagent de plus en plus à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre aussi près que possible de zéro, les repères et critères qu’elles utilisent “sont souvent douteux ou obscurs”, a déclaré le chef de l’ONU aux délégués de Davos.

“Cela laisse la porte grande ouverte au greenwashing”, a-t-il déclaré, faisant référence aux affirmations non fondées de certaines entreprises selon lesquelles leurs produits sont respectueux de l’environnement.

Il a exhorté les participants : « Proposez des plans de transition crédibles et transparents sur la manière d’atteindre le net zéro – et soumettez ces plans avant la fin de cette année.

“La transition vers le zéro net doit être fondée sur de réelles réductions d’émissions – et ne pas reposer sur des crédits carbone et des marchés parallèles”, a-t-il déclaré.

LIRE | Le chef de l’ONU dénonce les compagnies pétrolières pour un “gros mensonge” sur le réchauffement climatique

La transition énergétique verte des puissances mondiales a été l’un des thèmes centraux du forum de Davos, où l’Union européenne a déclaré qu’elle mobiliserait des aides d’État pour empêcher les entreprises de se délocaliser aux États-Unis dans le cadre de son plan industriel Green Deal.

Guterres a déclaré qu’un engagement significatif sur le climat, le commerce et la technologie entre les États-Unis et la Chine – à couteaux tirés sur des questions allant du commerce aux droits de l’homme – était essentiel pour éviter la confrontation.

“Nous risquons ce que j’ai appelé une grande fracture – le découplage des deux plus grandes économies du monde”, a-t-il déclaré.

“C’est la dernière chose dont nous avons besoin.”

Dans des commentaires sur la préparation mondiale à une autre pandémie, Guterres a déclaré que le monde n’avait pas tiré les leçons de Covid-19.

“Nous sommes loin d’être prêts pour les pandémies à venir”, a-t-il déclaré.