L’ex-star d’EASTENDERS, Davood Ghadami, a admis qu’il était « vidé » que Holby City ait été éliminé dans son deuxième camouflet à la BBC en huit mois.

L’acteur, 38 ans, a récemment rejoint le casting du drame médical après avoir joué Kush Kazemi sur Albert Square pendant sept ans.

Mais son temps au programme sera de courte durée car il a été annoncé hier que la BBC avait annulé l’émission après 23 ans à l’écran.

Alors que les fans de la série ont afflué sur Twitter pour partager leur chagrin, le casting a également fait connaître ses sentiments.

Davood – qui joue Eli Ebrahimi dans la série – a supplié les fans de continuer à regarder jusqu’à la fin.

Il a déclaré à ses 119 000 abonnés Instagram : « Je suis ravi pour les fans et les gens incroyables qui travaillent si dur sur Holby.

« S’il vous plaît, continuez / commencez à regarder ce spectacle génial avant qu’il ne se termine inévitablement par une explosion l’année prochaine. »

La star a également tweeté: « Je n’ai eu le privilège de faire partie de @BBCHolbyCity que depuis quelques mois, mais il est déjà très clair que c’est une grande famille et non un lieu de travail. Il va beaucoup nous manquer. Sortons en beauté #Holby. »

La star de Dominic Copeland, David Ames, a également tweeté : « Merci pour tous vos gentils et adorables commentaires. »

La star déçue de Connie Beauchamp, Amanda Mealing, qui a fait sa première apparition dans l’émission en 2004, a déclaré à ses fans: « Très triste nouvelle. @BBCHolbyCity, le ‘lieu de naissance’ de Connie Beauchamp, va fermer ses portes une bonne fois pour toutes. Très triste. »

La star de Max McGerry, Jo Martin, qui figure également dans Casualty, a répondu au tweet de Holby’s City annonçant son annulation avec l’emoji oculaire.

Les hommages ont continué à affluer alors que Joe McFadden, qui a joué Raf di Lucca dans le programme de 2014 à 2017, a écrit : « Une si triste nouvelle à propos de la fin de #HolbyCity, cela a gardé tant de gens au travail pendant si longtemps. Mes pensées vont à mes amis de la distribution et de l’équipe. »

George Rainsford – qui joue Ethan Hardy dans l’émission sœur ‘Casualty’ a écrit: « Je pense à nos merveilleux amis à notre émission sœur #HolbyCity aujourd’hui. »

Il a ajouté : « Tourner toute l’année sur un drame de longue durée attire un type particulier de personne. Dévoué, talentueux, excellent dans la résolution de problèmes et un humour optimiste et autodérision. Déchirant pour toutes les personnes impliquées.

Dans un communiqué de presse publié hier, la BBC a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers de Holby City mais c’est avec une grande tristesse que nous annonçons qu’après 23 ans, la série se terminera à l’écran en mars de l’année prochaine.

«Nous devons parfois prendre des décisions difficiles pour faire place à de nouvelles opportunités et dans le cadre de l’engagement de la BBC à faire plus de programmes à travers le Royaume-Uni, nous avons pris la décision difficile de mettre fin à l’émission afin de remodeler la liste des dramatiques de la BBC. mieux refléter, représenter et servir toutes les régions du pays.

« Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe au cours des prochains mois pour nous assurer qu’à la fin, Holby se porte bien. »

Holby City est apparu pour la première fois sur nos écrans en janvier 1999.





Le drame très apprécié, qui est généralement diffusé un mardi soir sur BBC One, a été créé par Tony McHale et Mal Young en tant que spin-off de Casualty.

L’émission primée a remporté un Bafta en 2008 et attire régulièrement des millions de téléspectateurs chaque semaine.

Holby City n’est pas le seul spectacle qu’ils ont supprimé au cours des huit derniers mois.

En mars, il a été révélé que le radiodiffuseur de service public avait décidé d’annuler The Report Mash après quatre saisons.