Davon Godchaux propose pendant les vacances en Italie – Hollywood Life

« Les bénédictions continuent de couler, » Chanel Iman a sous-titré une galerie Instagram qu’elle a publiée le 30 mai dans laquelle Davon Godchaux est descendu pour demander s’il serait sa femme mariée. Chanel, 32 ans, est actuellement enceinte d’elle et du premier enfant de Davon, et pendant leurs vacances en Italie, Davon, 28 ans, a décidé de poser la question. À en juger par le sourire de Chanel sur les photos, elle a dit oui. « Reconnaissante pour ce nouveau chapitre et bientôt mariée et pour toujours », a-t-elle ajouté dans la légende. Elle a également donné aux fans un bon aperçu de sa nouvelle bague.

Chanel a partagé plus de photos de la proposition de Davon. Dans une deuxième galerie, elle et la star des Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont assises à l’arrière d’un cabriolet FIAT rouge lors d’une tournée à Capri, en Italie. « L’un des plus beaux cadeaux de la vie, c’est une vie d’aventures ! Mon âme sœur, protectrice, dorsale et meilleure amie, les meilleurs souvenirs sont encore à venir », a-t-elle légendé la galerie. Dans un autre poste, elle a écrit comment une « Baby Moon à Capri s’est transformée en fiançailles parfaites ».

« Je t’aime tellement @chauxdown », a-t-elle légendé la photo d’elle se relaxant dans leur chambre d’hôtel. « Tu m’as promis le monde, et jusqu’à présent, tu me l’as donné et bien plus encore ! »

Davon a partagé sa version des propositions, ainsi que des photos de lui aux côtés de Chanel à Capri. « Tout d’abord, je ne peux même pas mentir, j’étais nerveux, ah bon sang », a-t-il écrit sur son Instagram, « et je n’aurais jamais pensé que je me mettrais à genoux, mais L’AMOUR vous fera faire des choses incroyables dans la vie ! Chanel, je t’aime tellement, et je ne voudrais pas… passer ce moment avec personne d’autre à mes côtés ! Dès le moment où nous nous sommes rencontrés, j’ai su que c’était quelque chose à propos de vous et à quel point vous appréciez d’avoir une FAMILLE qui était vraiment importante pour moi ! Nous sommes dans le même bateau et le serons toujours, je t’aime du fond du cœur ! Mon amour, Mon fiancé, Mon tout !! »

Chanel et Davon ont rendu public leur relation en avril 2022, trois mois après l’annonce de la nouvelle qu’elle et Sterling Shepard appelé il quitte. Sterling, 30 ans, a demandé le divorce en juin 2021, selon PERSONNES, invoquant des différences irréconciliables. Chanel et Sterling partagent deux filles : Cassie, 3 et 4 ans Cali.

Début mai, Chanel et Davon ont annoncé qu’ils étaient enceintes. « Notre famille s’agrandit et nous sommes ravis de rencontrer notre nouveau petit », a-t-elle légendé l’annonce de l’IG.

