Davis Schneider met fin à sa sécheresse de home runs

Schneider fait maintenant face à une pente raide au deuxième but, mais sa capacité à jouer un peu au champ gauche joue toujours en sa faveur. Cette équipe, comme elle l’avait fait en début de saison, a toujours besoin d’attaque et de puissance. Schneider semblait être un bon pari pour plus de 20 circuits en début de saison, donc si quelque chose de ce genre est encore là, les Blue Jays vont continuer à le chercher. Ils n’ont pas arrêté, et lui non plus.