Davis Schneider des Blue Jays, une « bougie d’allumage » pour l’équipe

Deux ans avant de percer dans les majors avec des débuts historiques, Davis Schneider souhaitait quitter le baseball professionnel.

Ayant été repêché en 28e ronde en 2017 et ayant passé cinq ans à jouer chez les mineurs, il n’était pas sûr d’avoir encore un avenir en MLB.

«Je jouais environ une fois par semaine», a déclaré Schneider à CTV News Toronto depuis l’abri vendredi avant le match à domicile des Blue Jays de Toronto contre les Guardians de Cleveland. « Et quand j’ai pu jouer, j’étais horrible. »

« Heureusement, j’ai tenu le coup. »

Schneider a été appelé pour jouer pour les Jays le 4 août. Lors de sa première présence au bâton, il a frappé un circuit contre James Paxton des Red Sox de Boston – et ensuite il ne s’est tout simplement pas arrêté. Lors de la prochaine série des Jays à Fenway Park, Schneider est entré dans l’histoire de la MLB, devenant le premier joueur du sport à récolter neuf coups sûrs et deux circuits lors de ses trois premiers matchs.

« Vous espérez toujours accéder aux ligues majeures, mais je ne m’attendais pas à ce que cela se produise de cette façon », a admis Schneider. « Je ne m’attendais même pas à jouer trois matchs de suite. »

Après avoir frappé le circuit lors de sa première présence au bâton, Schneider s’est rappelé que l’entraîneur des lanceurs Pete Walker s’était tourné vers lui et l’avait taquiné : « Notre saison dépend de vous, alors vous feriez mieux de bien faire. »

Davis Schneider est assis dans l’abri des Blue Jays de Toronto le 25 août avant un match à domicile contre les Guardians de Cleveland. (Abby O’Brien/CTV News Toronto)

Mais pour le joueur de champ intérieur de 24 ans, la publicité entourant ses débuts a été plus intimidante que toute pression pour performer. Il n’est pas très bavard, dit-il, et se sent plus à l’aise pour montrer ses talents sur le terrain.

«J’étais vraiment nerveux [to debut]ne vous méprenez pas, mais tout ce qui a précédé le match – les médias, les interviews – m’a rendu plus nerveux parce que quand on y regarde, les ligues majeures sont comme tous les autres matchs – une fois que le pied est sur le terrain. , vous essayez juste de gagner.

Au cours de ses premières semaines avec l’équipe, Schneider a été « un gars facile à soutenir », a déclaré le manager John Schneider à CTV News Toronto.

« D’autres sont attirés par lui à cause de son histoire – un choix de fin de ronde, qui a vraiment dû travailler et faire des ajustements chez les mineurs, n’était pas avec nous lors de l’entraînement de printemps – et maintenant, il a vraiment été un coup de pouce pour nous, » dit Jean.

Son coéquipier et lanceur de clôture Jordan Romano a déclaré que Schneider était « un favori du club-house ».

« Cela a été surprenant – pour un rookie, pour la première fois dans les ligues majeures – de voir à quel point il est génial dans tout », a déclaré Romano avant le match de vendredi. « Tout le monde l’a vu lors des deux premiers matchs : [he’s] une bougie d’allumage absolue.

Davis Schneider participe à l’entraînement au bâton le 25 août 2023 avant un match à domicile contre les Guardians de Cleveland. (Abby O’Brien/CTV News Toronto)

Les coéquipiers de Schneider lui ont servi de soutien depuis qu’il a rejoint les majors, a-t-il déclaré.

« Ils m’ont fait sentir très vite que je faisais partie de l’équipe », a-t-il déclaré. « Nous avons tellement de joueurs qui sont présents dans le jeu depuis longtemps – Bo, Vladdy, Kiermaier, Bassitt ne sont que quelques-uns à qui j’ai posé des questions. »

Mais c’est le joueur de premier but Brandon Belt qui a fait asseoir Schneider pour lui donner des conseils de vétéran, a déclaré la recrue.

« Belt m’a fait asseoir l’autre jour et m’a dit : ‘Tu es assez bien pour être ici, alors n’essaye pas vraiment de changer quoi que ce soit' », a déclaré Schneider.

Belt a mis en garde le nouveau venu contre les voix et les pressions extérieures, l’exhortant à « s’en tenir à ce qui [he] ça se passe bien. »

Pour l’instant, Schneider a déclaré que l’incertitude n’était pas un problème pour lui.

« Je sais qu’il y aura des relais où je ne réussirai pas bien, mais pendant ceux-là, il faut juste penser: ‘D’accord, que dois-je faire pour améliorer les choses », a déclaré la recrue.

« Le baseball est définitivement un sport mental difficile. Vous connaîtrez forcément des hauts et des bas.

Les Blue Jays de Toronto affronteront les Cleveand Guardians samedi soir au Rogers Centre pour le deuxième match de leur série à domicile. Les Jays ont perdu 5-2 contre les Guardians vendredi.

Davis Schneider s’échauffe le 25 août 2023 avant un match à domicile contre les Guardians de Cleveland. (Abby O’Brien/CTV News Toronto)