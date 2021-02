Davis, n ° 21 Lady Vols Rout Auburn 88-54, remporte la 3e tête de série

KNOXVILLE, Tennessee: Rennia Davis a marqué 23 points et récolté 11 rebonds et la 20e Tennessee a remporté une victoire de 88-54 contre Auburn dimanche, remportant la troisième tête de série du tournoi de la Conférence du Sud-Est la semaine prochaine.

Son compatriote senior Kasiyahna Kushkituah a ajouté un sommet en carrière de 19 points pour les Lady Vols (15-6, 9-4).

Rae Burrell a marqué 14 points, Jordan Horston a ajouté 12 et 9 passes et Tamari Key 10 points et 10 rebonds pour le Tennessee, qui connaîtra son meilleur classement depuis sa deuxième place en 2015.

Alaina Rice a marqué 11 points et Unique Thompson et Alycia Reese 10 chacune pour les Tigers (5-18, 0-15), qui entrent dans le tournoi avec une séquence de 15 défaites consécutives.

Davis a effectué deux lancers francs avec un peu moins de deux minutes à jouer au premier quart pour commencer une manche de 14-0. Davis a récolté les neuf premiers points du deuxième quart avec son jeu de trois points à 6:41, ce qui en fait 26-8.

Avec le premier panier de la seconde mi-temps, Auburn était à moins de huit mais Burrell avait 10 points au troisième quart et les Lady Vols ont transformé le match en une route.

Le tir du Tennessee a réussi 6 des 7 à 3 points en seconde période et a tiré 68% pour terminer le match à 58% (34 sur 59) pour aller avec un avantage de rebond de 47-29.

Auburn était 4 sur 20 derrière l’arc et a tiré 31% du terrain (21 sur 67).

