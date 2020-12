LOUISVILLE, Ky.: Dre Davis a marqué 21 points, David Johnson a récolté 17 points, six rebonds, huit passes et quatre interceptions, et Louisville a battu Western Kentucky 75-54 mardi soir pour la quatrième victoire des Cardinals en sept jours.

Louisville était à la traîne 25-17 en première demie avant que six joueurs différents marquent sur une course de 12-0 pour une avance de quatre points. Johnson a récolté 11 points, quatre rebonds et quatre passes dans la demie, et Louisville a fait 5 des 9 3 points pour une avance de 34-29.

Une autre course de 12-0 au milieu de la seconde période, avec sept points consécutifs de Davis, a mis Louisville en tête à deux chiffres pour le reste du match.

Carlik Jones a ajouté 18 points, six rebonds et quatre passes et JaeLyn Withers a récolté huit points et neuf rebonds pour Louisville (4-0). Dimanche, Withers a établi des sommets en carrière avec 20 points et neuf rebonds contre Prairie View A&M, et Johnson a marqué 19 points dans sa carrière.

Louisville a une avance de 42-39 dans la série 1926, remportant les neuf derniers affrontements.

Le garde senior Taveion Hollingsworth a marqué 19 points pour WKU (2-2), le favori de la pré-saison pour remporter le titre de Conference USA, et Charles Bassey a récolté 13 points, 15 rebonds et cinq blocs. Les Hilltoppers, qui ont perdu contre le n ° 15 de la Virginie-Occidentale la semaine dernière, n’étaient que 3 sur 18 sur une fourchette de 3 points, soit 21 fois plus.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25