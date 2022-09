Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de Kelowna aux élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Davis Kyle – candidat au Conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance, le développement et le logement accessible et abordable à Kelowna ?

Kelowna a besoin d’une meilleure planification urbaine et le conseil doit imiter les principales villes de taille moyenne en Amérique du Nord et en Europe pour améliorer notre qualité de vie. Je soutiens la préservation de nos zones naturelles, la prévention de la croissance du trafic de banlieue et la protection des terres ALR en stoppant l’étalement des banlieues. Je soutiens la légalisation des communautés accessibles à pied, à usage mixte et accessibles en transport en commun en zonant les opportunités de logement « intermédiaire manquant » comme les maisons en rangée attenantes, les maisons de transport et les appartements de 2 à 3 chambres à coucher à ossature de bois dans la limite de croissance permanente.

Je soutiens une couverture de la canopée urbaine de 30 % et une modification des réglementations pour encourager davantage d’espaces verts multifamiliaux adjacents par le biais de logements en blocs de périmètre, d’appartements de style cour et de petits parcs et terrains de jeux urbains afin que les enfants qui vivent dans des appartements aient un endroit sûr pour jouer. Je soutiens maintenant le développement axé sur le transport en commun sur les itinéraires de transport en commun fréquents, afin de créer une analyse de rentabilisation pour le train léger à l’avenir. Je m’engage à investir dans l’infrastructure pour rendre nos routes et nos intersections plus efficaces afin de rendre nos rues de banlieue plus silencieuses et plus sécuritaires, et de m’assurer que tous les usagers, y compris les cyclistes et les piétons, disposent d’infrastructures dédiées qui assurent leur sécurité lorsqu’ils se rendent au travail ou école dans le cadre d’une politique de transport Vision Zéro.

Enfin, je soutiens le fait de rendre le transport par autobus viable pour la classe moyenne grâce à des changements d’itinéraire, à une fréquence accrue et à des investissements dans l’infrastructure de transport en commun rapide par autobus.

À votre avis, quelle est la responsabilité du conseil pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens à Kelowna?

Le Conseil doit continuer à financer notre GRC en fonction de la croissance démographique, mais cela ne suffit pas. Nous devrions mettre en place des équipes de soins assistés par les pairs, continuer à travailler avec le gouvernement provincial pour mettre fin à la porte tournante pour les délinquants prolifiques, élargir les programmes comme les espaces de traitement des soins complexes et soutenir le tribunal intégré. Il est important de construire de manière à garder les yeux sur la rue, à fournir des espaces publics bien éclairés et sûrs, et à fournir l’infrastructure, comme les minimums de zonage intérieur pour les vélos, afin de réduire la criminalité.

À votre avis, quelle est la responsabilité des conseils pour aider les sans-abri et fournir des logements abordables aux résidents de Kelowna?

Le conseil peut éliminer les obstacles au logement abordable subventionné pour les promoteurs à but non lucratif ; ils devraient être prioritaires dans nos approbations et notre cadre réglementaire. Nous devons continuer à soutenir l’acquisition de terrains et à approuver les logements construits par BC Housing, tout en veillant à ce que les préoccupations de la communauté soient atténuées. L’application de la réglementation sur les locations à court terme et les logements vacants est également importante, l’offre ET la demande fixant les prix.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Kelsey Serwa – La seule médaillée olympique que j’ai jamais rencontrée, dans les coulisses des BC Sports Awards en 2014 lorsque j’ai ouvert les cérémonies en chantant O’Canada sur scène.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Vous voulez soutenir le journalisme local ? Faites un don ici.

Conseil municipalKelownaÉlection municipale