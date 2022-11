Davis et Yednock revendiquent les victoires des représentants de l’État – Shaw Local

Le comté de La Salle avait deux courses représentatives de l’État contestées. Les autres races sont incontestées.

75e arrondissement

Le républicain Jed Davis revendique la victoire contre Heidi Henry pour un siège à l’Assemblée générale après avoir remporté une victoire contre le titulaire David Allen Welter lors de la primaire du GOP.

Davis a annoncé sa victoire aux élections sur Instagram mardi soir. Il est administrateur du village de Newark et président du conseil d’administration de Parkview Christian Academy à Yorkville.

Selon des résultats non officiels à 22h55, Davis détenait une avance de 21 690 contre 14 046 voix.

Henry devait se présenter comme représentant de l’État par les présidents du Parti démocrate. Henry est le fondateur du Acres of Peace Therapeutic Center for Veterans et le propriétaire des Woodland Meadows Stables.

Redessiné à la suite du recensement de 2020, le nouveau district comprend le nord du comté de Grundy, une grande partie du comté de Kendall et des parties de l’est du comté de La Salle et du sud du comté de DeKalb.

76e arrondissement

Lance Yednock (D-Ottawa) a remporté la victoire sur Jason Haskell, un républicain péruvien, rapportant à 22h30 que Haskell avait appelé pour concéder.

“Tout ce que je peux dire, c’est que je suis complètement humble et honoré d’être le représentant à Springfield pour le 76e district”, a déclaré Yednock. “Mon équipe a travaillé dur et si nous avons été réélus, c’est parce que nous avons passé du temps à écouter nos électeurs.”

Yednock, qui prendra ses fonctions pour un troisième mandat, a déclaré qu’il pensait que les trois principaux problèmes législatifs auxquels son district était confronté étaient liés aux infrastructures, aux dépenses de l’État et à la technologie à large bande.

Le district a été redessiné pour inclure le comté de DeKalb, ainsi que les comtés de La Salle, Bureau et Putnam.

Autres quartiers

Le républicain Bradley J. Fritts était incontesté dans le 74e district après avoir battu Li Arellano dans la primaire, le républicain Dennis Tipsword Jr. était incontesté dans le 105e district après avoir vaincu trois challengers dans la primaire et le républicain Thomas Bennett était incontesté dans le 106e district.