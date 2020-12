BLOOMINGTON, Ind.: Rennia Davis a marqué 19 points et récolté 15 rebonds, un sommet en carrière, et le Tennessee a remis au n ° 15 Indiana sa deuxième défaite d’affilée 66-58 jeudi après-midi.

Rae Burrell a ajouté 18 points pour les Lady Vols (4-1), qui avaient une avance de 16 points au troisième quart, ramenée à un avant de revenir avec des jeux d’embrayage dans la dernière ligne droite. Jordan Horston a récolté 13 points, six rebonds et six passes.

Ali Patberg a mené les Hoosiers (2-2), qui venaient de perdre contre le Kentucky, alors n ° 11, avec 16 points et Jaelynn Penn en a ajouté 14 avec 10 rebonds.

La seule avance de l’Indiana était 2-0. Le Tennessee menait par huit après le premier quart, 34-24 à la demie et 45-26 à 7:50 du troisième quart alors que Burrell frappait deux points consécutifs.

Les Hoosiers ont réduit le déficit à 52-46 au début du quatrième quart et traînaient 54-53 lorsque Patberg a réalisé 1 des 2 lancers francs avec 6:57 à faire.

Le Tennessee était au milieu d’une séquence froide manquant sept tirs consécutifs jusqu’à ce que Davis marque sur trois possessions consécutives et que les Lady Vols en réussissent cinq de leurs six derniers. Pendant ce temps, Indiana a entamé une séquence de sept ratés consécutifs et a terminé le match en faisant 1 de ses 12 derniers.

Le Tennessee, dont le dernier match au Texas n ° 23 a été reporté dimanche, a dépassé l’Indiana 51-38.

Indiana, qui a également vu son dernier match annulé, a terminé 2 sur 27 sur une distance de 3 points et a tiré 32% (22 sur 69) au total.

