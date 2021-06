Davinia Taylor dit que le «biohacking» est à l’origine de sa perte de poids de trois pierres et a supprimé les aliments qui la rendent déprimée

DAVINIA Taylor a affirmé que sa perte de poids de trois pierres était due au biohacking ce matin aujourd’hui après avoir coupé de la nourriture qui l’a rendue déprimée.

L’ancienne star de Hollyoaks, 44 ans, est apparue dans l’épisode de vendredi de l’émission ITV et a déclaré: « Vous devez compter les produits chimiques! »

Rex

L’ancienne star de Hollyoaks, Davinia Taylor, a déclaré que le «biohacking» était à l’origine de sa perte de poids de trois pierres[/caption]

Davinia, 43 ans, a expliqué qu’elle était une alcoolique en convalescence alors qu’elle changeait de mode de vie il y a environ huit ans et réussissait à passer d’une taille 16 à une taille 8 après la mort de sa mère.

Elle a déclaré aux animateurs de This Morning Dermot O’Leary et Alison Hammond: » Vous ne comptez pas les calories, vous devez compter les produits chimiques. Ce que j’ai fait au fil des ans, c’est… parce que je mange sur la dépression…

« Quand je suis contrarié ou stressé, je cherche des glucides, et c’est une forme de biohacking. Mais fondamentalement, vous essayez de pirater vos hormones pour améliorer votre humeur.

«Et je faisais ça après la mort de ma mère, constamment, parce que j’avais arrêté de boire il y a 13 ans, donc je savais que je ne pouvais pas aller jusqu’à ça.

Rex

Davinia est passée d’une taille 16 à une taille 8 après la mort de sa mère[/caption]

« Alors je me suis tourné vers les glucides, les sucres, la pizza et tout… Et je ne pouvais pas m’arrêter.

« Mais ce que je ne savais pas, c’est que les ingrédients qu’il contient – quelques-uns d’entre eux – me déclenchaient vraiment pour être encore plus déprimé. »

Elle a poursuivi: «Et ce que j’ai découvert – plus que le sucre ne le croiriez – est que l’huile végétale et l’huile de graines vous rendent réellement déprimé. Ce n’est pas censé être dans notre alimentation, mais c’est partout.

«Et quand j’ai coupé cela, mon corps a commencé à mieux fonctionner. Et je pouvais métaboliser la nourriture que je stockais et m’en débarrasser… Et ensuite améliorer mon humeur et commencer à faire de l’exercice.

Elle a également affirmé que les chips ne sont «pas de la nourriture», en disant: «Ils ont en fait été conçus par des mathématiciens et non par des diététiciens, et ils ont une équation appelée le point de félicité, qui déclenche des produits chimiques dans votre cerveau, vous devez donc manger plus.

Instagram

La maman de quatre enfants a déclaré qu’elle était « près de la mort » lorsqu’elle a gonflé à une taille 18[/caption]

«Ils appartiennent à environ cinq grandes entreprises dans le monde et ils fabriquent ces produits – ce ne sont pas des aliments – et fondamentalement, cela fait de nous tous des fous complets autour de ces produits. Vous ne pouvez pas arrêter de manger.

Lorsqu’on lui a demandé comment les gens qui regardaient à la maison pouvaient suivre son exemple et commencer à biohacker leur corps, la star du savon a déclaré: « Vous pouvez faire de petites choses comme des douches froides qui changent vos hormones. Mon mantra est : « nourrissez le cerveau et le corps suivra ».

Davinia a précédemment déclaré que la vie est maintenant différente maintenant qu’elle a abandonné ses manières de « fêtarde » et qu’elle a troqué ses nuits pour faire de l’exercice pour ressentir une « euphorie ».

Instagram

Davinia a parlé de sa consommation d’alcool et de son manque de motivation avant de perdre du poids[/caption]





Elle a dit au Podcast Hot Mess Mums l’année dernière : « J’ai fait du ballon et je ne m’en suis même pas rendu compte, je me suis juste menti, je pensais que je mangeais les bons aliments, je mangeais un régime riche en grains entiers, sans me rendre compte qu’ils sont lourds et super addictifs. J’étais dans un état de fringale et de régime.

«Ce qui m’a motivé, c’est que j’ai trouvé un effort pour même sortir du lit pour aller prendre une douche. Donc, ce n’était pas seulement le poids, je pensais qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas mentalement ici.

« Je veux dire parce que les gens disent : « allez simplement vous promener », et je me suis dit : « Je ne peux même pas aller prendre une douche », j’étais si fatigué. C’est ce qui m’a énervé parce que tout ce que je lisais, c’était manger moins, faire plus et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à prendre des douches froides et à puiser dans mes hormones, car fondamentalement, c’était parce que mes hormones étaient en désordre.