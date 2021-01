Davina McCall n’a eu que de l’adoration cette semaine alors qu’elle affichait sa silhouette incroyable avec une robe pure sur The Masked Singer.

La juge de 53 ans portait une robe transparente lors du spectacle de samedi soir et cette fois, il y avait juste de la positivité alors qu’elle était stupéfaite dans la magnifique robe noire.

Le look glamour est venu après que Davina ait été attaquée par un troll cruel. Elle a repris du style la semaine dernière après que l’utilisateur de Twitter lui ait dit de vieillir avec grâce – et l’a appelée « vieille et ridée ».

Samedi, elle a dit qu’elle adorait son « gros pantalon » sous la robe tout en remerciant l’équipe de stylistes de l’émission pour lui avoir fait passer le rôle.







(Image: INSTAGRAM)



Elle a partagé une autre photo du vestiaire avant d’épater le public à la maison.

Davina a écrit sur Instagram: « Travailler avec la pose » une main sur la taille « . Merci @amandawakeley de m’avoir à nouveau fait sentir impertinent! (Deuxième fois cette série!) Et @abigailrosewhite c / o @angiesmithstyle pour le style, j’ai adoré le gros pantalon!

« Merci @cherylphelpsgardiner pour mon maquillage et bien sûr @mdlondon pour mes cheveux. N’oubliez pas de regarder @maskedsingeruk de ce soir parce que DEUX célébrités ne sont pas masquées CE SOIR !!! @itv à 19h !!!! »

Espérons que la légende de Big Brother n’aura pas à se défendre contre les trolls cette semaine.







(Image: ITV)



Quiconque a envie d’une pop sera accueilli par une réponse formidable après avoir montré son style avec une incroyable robe à cuisses fendues le week-end dernier.

Un utilisateur de Twitter épineux appelé Sue l’a mise à terre, mais Davina n’était pas sur le point de ne pas lutter contre son coin.

Le troll a posté: « Une vieille femme embrassée par le soleil devrait se couvrir … une robe magnifique mais pas pour les ridules … sobres pour les matures. »

Davina n’a pas pris le coup couchée – et est revenue avec un coup de pied épique.









« Vraiment désolée, » répondit-elle sarcastiquement. « Absolument aucune chance d’être prudent ici en justice … vieillir honteusement est bien plus amusant! »

La star a une grande base de fans et ils n’ont pas tardé à se mettre derrière leur favori.

L’un d’eux a répondu: « Pas une ride sanglante sur elle! Elle a l’air mieux que moi et j’ai 20 ans et plus de moins. Si vous l’avez affichée, cela me vient à l’esprit. Quel est le problème avec certaines personnes et leurs opinions inutiles.