DaVinci Resolve pour iPad est disponible sur l’App Store

DaVinci Resolve pour iPad est enfin disponible sur l’App Store et il est tout aussi performant que son homologue de bureau tant que vous utilisez un iPad Pro M1 ou M2. L’application de montage vidéo et de correction des couleurs arrive à 2 Go et est compatible avec les appareils iPadOS 16 et plus avec le chipset A12 Bionic ou plus récent.

Les iPad plus anciens ne bénéficieront pas de toutes les fonctionnalités de Resolve et certains modèles peuvent être limités aux projets HD. Blackmagic recommande d’utiliser un modèle d’iPad Pro M1 ou M2 pour une expérience optimale. La connexion d’un écran externe ou l’édition de séquences ProRes est limitée aux iPad M1 et M2.

L’application Resolve a été adaptée pour s’adapter à l’interface tactile de l’iPad, bien que vous puissiez toujours brancher un clavier et une souris externes pour avoir une expérience plus familière. Les utilisateurs trouveront toutes les fonctionnalités de l’application de bureau, y compris la correction des couleurs, l’édition, la collaboration dans le cloud, les masques magiques basés sur l’IA et l’isolation vocale.









DaVinci Resolve pour iPad

Les utilisateurs peuvent également importer des projets DaVinci Resolve 18 existants sur l’application iPad. DaVinci Resolve Studio, qui apporte plusieurs fonctionnalités premium par rapport à l’application standard, est disponible en achat unique de 94,99 $ dans l’application.

Source