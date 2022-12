Davina McCall révèle une astuce qu’elle utilise pour deviner les étoiles de The Masked Singer et comment elle est aussi proche de Rita Ora qu’une sœur

DAVINA McCALL et Rita Ora se battent pour se surpasser en devinant les identités cachées des candidats célèbres sur The Masked Singer.

Mais loin de la très populaire émission de télé-réalité ITV, elles sont devenues si proches qu’elles se considèrent comme des sœurs.

TVI

Rita Ora dit qu’elle voit Davina McCall comme une icône de la télévision britannique[/caption] TVI

Davina dit qu’elle aime la façon dont Rita Ora ne rabaisse jamais personne[/caption] Érotème

Rita Ora et Davina McCall se voient comme des sœurs loin de The Masked Singer – photographiées ici avec Mo Gilligan, 34 ans[/caption]

Dans une interview exclusive, la pop star et actrice Rita, 32 ans, a déclaré: “J’ai beaucoup appris d’elle – c’est ma sœur, c’est sûr.

“Quand je pense à la télévision britannique, je pense à Davina.

“Elle est sur mon écran depuis que je me souvienne. Je la respecte tellement pour ce qu’elle a fait.

Et le sentiment est réciproque, avec Davina, 55 ans, ajoutant : “Nous nous apprécions d’une très belle manière. J’aime vraiment Rita. C’est la fille d’une fille.

« Rita consiste à élever les gens. Je ne l’ai jamais entendue rabaisser les gens.

« C’est une personne très, très gentille, ce qui peut être rare dans cette industrie.

“Nous nous enlevons beaucoup le mickey, mais il y a beaucoup d’amour.”

Les femmes étaient déjà des titans du divertissement lorsqu’elles ont rejoint The Masked Singer en tant que juges en 2020 aux côtés de Jonathan Ross, 62 ans, et du comique américain Ken Jeong, 53 ans, qui a ensuite été remplacé par le joker Mo Gilligan, 34 ans.

Le panel doit identifier les noms familiers cachés à l’intérieur des costumes dingues de l’émission, qui dans cette nouvelle série comprendront une loutre en tenue de plongée, une pelote de tricot et un phénix.

De grands noms tels que Ne-Yo, Natalie Imbruglia et Katherine Jenkins ont aidé l’émission à devenir un joyau de la couronne d’ITV, avec jusqu’à 6,3 millions d’écoutes pour la dernière finale.

Mais avant le lancement de la quatrième série demain soir, les pensées de Davina et Rita se sont tournées vers leurs propres costumes.

Rita a dit en riant : « J’essaie de trouver un moyen d’assortir nos tenues.

« J’aime toujours apporter le glamour. J’aime me maquiller et faire de grands cheveux. J’ai toujours été comme ça.

Davina a convenu : « Nous ne sommes absolument pas fonctionnels. Moi et Rita l’apportons de toutes les manières.

“A chaque émission, on se dit ‘Talons ? Enfilez-les, même si personne ne les verra parce que nous sommes assis derrière un bureau.

“L’autre jour, je portais les meilleures chaussures que j’ai jamais portées. J’étais comme, ‘Comment pouvons-nous les faire entrer? Puis-je poser mes jambes sur le bureau ou quoi?

“Ils avaient des papillons à l’arrière de la chaussure. J’ai pensé : “Personne ne verra ça”. Mais, je les ai vus.

Intervenant, Rita a ajouté: “Nous commençons avec une paire de talons et puis, à la fin de la journée, nous sommes comme” Donnez-moi des chaussures confortables “!”

TVI

Davina est une vétéran du showbiz par rapport à la jeune juge Rita Ora[/caption]

Avec un écart d’âge de 23 ans entre elles, les femmes n’étaient peut-être pas destinées à devenir des amies aussi solides.

Alors que Davina est dans le showbiz depuis 30 ans, Rita n’en a que dix à son actif.

Mais tous deux partagent la même ambition et des personnalités terre-à-terre sympathiques.

Après des débuts ratés en tant que chanteuse et danseuse, la carrière télévisuelle de Davina a commencé à l’âge de 25 ans en tant qu’animatrice de Ray Cokes Most Wanted sur MTV Europe, un mélange d’interaction avec les téléspectateurs, de compétitions, de performances musicales en direct et de vidéoclips.

Big Brother est venu frapper à la porte huit ans plus tard et la star née à Londres a vu son stock augmenter.

À la fin de ses dix années de présentation du géant de Channel 4, elle aurait commandé 85 000 £ par épisode.

La carrière télévisée de Rita a commencé trois ans après avoir éclaté sous les projecteurs avec son morceau Hot Right Now en 2012, lorsqu’elle est devenue coach sur The Voice UK.

Simon Cowell a été tellement impressionné qu’il l’a débauchée pour son nouveau panel de The X Factor, aux côtés du DJ Nick Grimshaw.

Mais Rita a démissionné après une seule série et n’est pas revenue à un rôle télévisé régulier jusqu’à ce que The Masked Singer vienne frapper à la porte.

Elle a déclaré: “J’étais déjà tellement fan des émissions de The Masked Singer que j’ai vues dans d’autres pays, alors quand ils m’ont approchée pour la première fois pour The Masked Singer UK il y a quatre saisons, j’étais comme” 100% “.

KILOMÉTRAGE SHOWBIZ

“J’ai l’impression que beaucoup de mes collègues dans l’industrie aiment vraiment la série, mais je ne sais pas s’ils me demanderaient : ‘Hé, tu peux me faire monter ?’ car alors je saurais que c’est eux !

Avec autant de kilomètres dans le showbiz sur leurs horloges, Rita et Davina ont de vastes annuaires téléphoniques remplis de copains célèbres.

Cela signifie que les deux ont démasqué des amis, y compris le grand ami de la pop star Jaime Winstone en tant que Firework plus tôt cette année.

Rita a déclaré: “Beaucoup de gens m’ont dit:” Si je faisais ce spectacle, vous n’auriez jamais la moindre idée “.

“Ils m’ont menacé, du genre : ‘Si jamais je devais faire le show, tu ferais mieux de surveiller tes arrières !’

«Ils prennent ça tellement au sérieux. Je vous le dis maintenant, si je manque un ami de plus, je vais être sans ami d’ici la fin de cette saison.

«Je ne sais vraiment pas comment ils font. Ils sont si bons.

Davina a sympathisé : « C’est tellement bizarre. J’ai démasqué des gens que je connais aussi. Mais c’est mon truc préféré.

« Quand tu penses vraiment connaître quelqu’un mais que tu ne sais pas si tu le sais vraiment, si ça a du sens !

“Parfois, j’ai pensé:” Je te connais vraiment “et ils se démasquent et ce n’est pas eux.

“C’est ce que je préfère dans cette émission. J’adore quand tu ressens ce moment et que tu te dis : ‘Ah !’ Je pense que tous mes potes savent qu’ils ne peuvent pas me demander de les faire participer à la série, car ce serait tellement évident s’ils y participaient.

«Ils demanderaient à leur agent de les faire monter, alors je ne le saurais pas.

“C’est ce que j’aime. Cela pourrait littéralement être un très bon ami à moi là-bas.

Les chances ont été allongées cette série avec l’inclusion d’un duo, Chat et Souris.

D’autres personnages incluent un pigeon, une poubelle à roulettes, une méduse, un rhinocéros vêtu de strass, un petit cerf appelé Fawn et une pomme de terre recouverte de papier d’aluminium.

Un fantôme de dessin animé et une tranche de gâteau masqueront également chacun une célébrité, avec Joel Dommett, 37 ans, de retour comme hôte.

Alors, comment l’expert musical de l’émission a-t-il géré deux voix du duo au lieu d’une seule?

Rita a déclaré: «On pourrait penser que ce serait plus facile parce qu’il y a plus d’informations, mais c’est plus déroutant.

“Il y avait un duo sur The Masked Dancer, mais c’est le premier duo pour The Masked Singer.

“Je ne connais pas beaucoup de chanteurs en duo, alors je me disais : ‘Eh bien, ça ne peut pas être eux’, mais ils n’ont pas besoin d’être chanteurs pour venir.

“Donc c’était délicat, celui-là, mais j’ai adoré parce qu’ils jouaient juste l’un contre l’autre, ce qui fait un si bon divertissement.”

Davina a raisonné: “Je suppose que dans Masked Dancer, c’était différent parce que nous pouvions voir leur relation via la danse, et ça avait l’air passionné, et ça avait l’air affectueux.”

Ce duo, Pillar and Post, a été démasqué alors qu’il épousait David Seaman et le patineur Frankie Poultney, qui se sont rencontrés lors d’une autre émission, Dancing On Ice.

Davina a poursuivi: «Quand vous pensez à tous les duos, cela pourrait être n’importe qui sur n’importe quel feuilleton qui est lié de quelque manière que ce soit, ou qui dirige n’importe quoi ensemble.

«Ou n’importe quel duo de présentation, même si je pense que ce serait trop facile. Tous ceux qui ont déjà chanté ensemble. Je veux dire, la liste est longue.

« Dans mes rêves, ça pourrait être Ant et Dec. Qui sait ?

«Ils pourraient aussi être Holly et Phil, ce serait épique.

“Mais je pense que parfois, quand ils te regardent, tu penses: ‘Est-ce que tu me regardes parce que tu me connais?’ Mais alors, ils pourraient même ne pas vous regarder.

TVI

Le chanteur masqué peut devenir très compétitif entre les juges[/caption]

« Leur tête vous fait peut-être face, mais ils regardent peut-être Joel. Il est tellement bizarre.”

Cat and Mouse visera à rejoindre la liste des champions, y compris les précédents gagnants Nicola Roberts qui est apparue en tant que Queen Bee, Joss Stone dont le pseudonyme était Sausage et Natalie Imbrulgia en tant que Panda, alors que 12 nouveaux espoirs enfilent leurs costumes créatifs.

“J’AI TROP RI”

Et Davina pense que cette série est la plus amusante à ce jour après que les dirigeants ont introduit de nouvelles semaines thématiques et des rebondissements pour garder le format frais.

Elle a déclaré: “Il y a eu des moments où je n’ai vraiment pas pu m’arrêter de rire. J’ai juste ri si fort.

“‘Que se passe-t-il? Qu’est ce que je fais ici?’ C’est le spectacle le plus bizarre, je regarde une poubelle chanter ! Je ne pouvais pas m’empêcher de rire de Rubbish. Le fait que tu sois nul, à quel point est-ce mauvais ?

“Nous l’appelons constamment des ordures tout le temps.”

La concurrence entre les quatre détectives du panal reste féroce, les rivaux Rita et Jonathan étant les plus titrés.

Elle, à cause de l’oreille de sa chanteuse pour le ton vocal; lui, à cause de sa connaissance encyclopédique des célébrités.

TVI

Rita dit qu’elle est toujours à la recherche de tous les angles possibles pour savoir qui porte les costumes[/caption]

Rita a ri: «J’essaie d’entendre n’importe quelle sorte de petit twang qu’ils ont qui est super-eux, et c’est donc toujours comme ça que je le juge. Je suis toujours très à l’écoute.

“J’essaie toujours de leur tirer un petit quelque chose d’effronté, mais cette fois, ils ont été super stricts.

« Ils ne me donnent tout simplement rien. Je ne sais pas ce que c’est. Peut-être que je perds mon contact.

Davina a sa propre approche mais admet qu’elle n’a pas encore porté ses fruits.

Elle a ajouté : « Je vais vous dire quelque chose, c’est un secret. Si l’heure d’appel à laquelle nous devons être sur le plateau est 10h30, j’arrive ici à 10h pour avoir une demi-heure supplémentaire à parcourir tous les indices de l’épisode précédent.

« Cela ne m’aide pas du tout, mais je suis le doué de la classe ! J’ai toujours été!

“Je pense que cela vaut la peine de dire aux gens à la maison que nous pré-enregistrons cela et donc, assez drôle, quand je regarde parfois de chez moi, je pense:” Oh mon Dieu, pourquoi n’ai-je pas entendu ça?

«Mais en studio, tout semble si différent. À chaque série, les candidats deviennent plus sages et ils savent que s’ils ne sont pas le chanteur le plus fort, ils doivent l’apporter, en termes de personnage.

“C’est ma partie préférée parce que ce que j’aime dans cette émission, c’est que ce n’est pas nécessairement le chanteur le plus fort qui va gagner – c’est la personne qui apporte le plus en termes de divertissement.”