Davina McCall a répondu à un troll en ligne qui l’a décrite comme une « vieille femme au soleil » qui « devrait se couvrir ».

L’utilisateur de Twitter, Sue, a fait le commentaire en retweetant un message de McCall dans sa tenue pour The Masked Singer, dont la présentatrice TV fait partie des juges, le week-end.

« Superbe robe mais pas pour les plis froissés », a également écrit l’utilisateur des médias sociaux.

McCall, 53 ans, était de bonne humeur dans sa réponse, malgré l’insulte, en disant: « Absolument aucune chance d’être prudent ici en justice … vieillir honteusement est bien plus amusant. »

La réponse de la star de la télévision a été appréciée des milliers de fois et elle a reçu des messages de soutien de la part des fans.

Le dicton « Si vous ne pouvez pas dire quelque chose de gentil, ne dites rien du tout vient à l’esprit », a dit l’un d’eux.

« Vieux?! … comme c’est offensant, » répondit un autre. «Comme c’est triste que vous ayez ressenti le besoin d’être si impoli à propos de l’apparence de quelqu’un. Tout le monde ne rentre pas dans la boîte dans laquelle vous voulez le mettre. Et vous, Sue.

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré: « Davina est un modèle fantastique et a l’air incroyable. Dieu merci, elle a également appris à ne pas être dérangée par les tweets de femmes jalouses. »

Sur Instagram, les fans ont remarqué que la star avait l’air d’avoir des empreintes sur sa jambe, peut-être parce qu’elle portait des leggings ou des jeans skinny avant de se changer en robe, et l’ont félicitée pour avoir publié une photo inédite.

C’est le dernier exemple de célébrités appelant les trolls sur les réseaux sociaux. Plus tôt en janvier, la star de la télévision Ulrika Jonsson a écrit une chronique sur le honte des femmes avec enfants par différents pères, après que la présentatrice de Loose Women, Stacey Solomon, ait répondu à un commentaire insultant sur Instagram.

Image:

McCall est un juge sur The Masked Singer, avec Bush Baby la dernière célébrité à partir – alerte spoiler sur son identité ci-dessous. Pic: ITV



The Masked Singer est un show ITV du samedi soir qui voit des stars se produire déguisées pour les juges Jonathan Ross, Rita Ora, Mo Gilligan et McCall, leurs identités gardées secrètes.

L’acteur et comédien britannique John Thomson, connu pour ses rôles dans Cold Feet, The Fast Show et Men Behaving Badly, était la dernière célébrité à être dévoilée après avoir été rejetée ce week-end.

La star, qui a joué le rôle de Bush Baby et a jeté les juges hors de l’odeur avec un accent australien, a déclaré après son départ que « le secret lors du tournage était majeur ».

Il a poursuivi: « Nous avons été pris en charge par le chauffeur qui avait signé une NDA et alors que nous nous rapprochions du studio, nous avons dû enfiler un masque, des gants et un sweat-shirt avec ne me parlez pas pour que personne ne puisse deviner notre identité .

« Les voyages du vestiaire au studio ont également incorporé un déguisement complet. »