Davina McCall rayonne dans une séance photo festive alors qu’elle modélise le pull caritatif de la Lady Garden Foundation

DAVINA McCall rayonne dans une nouvelle campagne Lady Garden pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer.

L’ancien présentateur de Big Brother, 55 ans, fait équipe avec d’autres célébrités dans une séance photo festive avec The Lady Garden Foundation.

Jonathan Glynn-Smith

Davina McCall et la co-fondatrice de la Lady Garden Foundation, Jenny Halpern Prince, posent dans le nouveau pull en édition limitée[/caption]

Jonathan Glynn-Smith

Lisa Moorish et Davina modélisent le col ras du cou en cachemire[/caption]

Jonathan Glynn-Smith

Davina pose dans un col rond blanc aux côtés de la cofondatrice de l’association caritative Jenny Halpern Prince dans le but de rallier les fans.

La paire présente les nouveaux pulls Lady Claus x Malin Darlin de The Lady Garden Foundation qui sont en vente maintenant.

De nouveaux clichés montrent la star de The Masked Singer avec l’organisatrice de campagne et mondaine Jenny Halpern, la co-fondatrice et mannequin Tamara Beckwith et la créatrice Malin Jefferies.

Tous les bénéfices de chaque vente du tricot crème et rouge sont reversés à la recherche et à la sensibilisation aux cinq cancers gynécologiques.

EN SAVOIR PLUS SUR DAVINA UN HOL D’UN JOUR Holly Willoughby et Davina McCall étourdissent en robes courtes lors d’un événement à Paris GONG GLAM Les célébrités en force pour The Sun’s Who Cares Wins alors que l’hôte Davina McCall étourdit

La chanteuse Mica Paris se joint à eux pour porter le cachemire fabriqué de manière durable, alors que le groupe met en lumière le dur fait que 58 femmes reçoivent chaque jour un diagnostic de cancer gynécologique.

La collection de hauts en édition limitée a été lancée le 1er décembre, 100 % des bénéfices étant reversés au Gynecological Cancer Fund pour financer la recherche au Royal Marsden.

Cela survient alors que The Sun a révélé que les deux tiers des Britanniques n’avaient pas reconnu les saignements vaginaux anormaux comme un symptôme potentiel du cancer de l’utérus.

Le cancer de l’utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes (et les personnes ayant des organes gynécologiques/femmes trans) au Royaume-Uni.

Les saignements vaginaux peuvent également être un indicateur de cancer du col de l’utérus, du vagin ou de la vulve.

Avec le cancer de l’ovaire, ce sont les cinq cancers gynécologiques qui touchent 21 000 personnes par an.

Mais l’enquête de l’association caritative Eve Appeal a révélé que seuls 2% des adultes britanniques pouvaient nommer les cinq cancers.