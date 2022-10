Davina McCall laisse les téléspectateurs de The One Show s’évanouir dans une mini-robe en soie « digne du club »

DAVINA McCall s’est assurée que tous les yeux étaient rivés sur elle lorsqu’elle est apparue dans The One Show pour parler de son nouveau livre.

S’exprimant lors de l’émission de la BBC sur son expérience de la ménopause et comment cela l’a fait fondre en larmes, Davina était magnifique alors qu’elle était assise sur le canapé.

Bbc

Davina McCall est apparue sur The One Show pour parler de son nouveau livre[/caption]

Bbc

Elle était magnifique alors qu’elle enfilait une robe noire soyeuse[/caption]

Assise sur le célèbre canapé vert lundi soir, la femme de 54 ans a enfilé une robe en soie noire moulante.

Semblant incroyable en enfilant le numéro noir, Davina a montré sa silhouette enviable et son physique perfectionné en salle de sport.

Et cela n’est certainement pas passé inaperçu auprès des fans de la série, beaucoup se demandant si l’ancien présentateur de Big Brother se rendrait en ville par la suite.

Un téléspectateur a demandé: “Est-ce que Davina sort en boîte après The One Show?”

Faisant écho à leur curiosité, un autre a déclaré: “Est-ce que Davina McCall porte une robe de nuit dans The One Show?”

Alors qu’un troisième a fait remarquer: «Davina a l’air d’être habillée pour une soirée. Je veux dire, je suppose que si vous l’avez, affichez-le.

Pendant l’émission, Davina a parlé de son expérience de la ménopause et a rappelé certains des symptômes peu connus qu’elle a ressentis.

“J’ai eu des symptômes, ce n’étaient pas les bouffées de chaleur normales, donc je ne l’ai pas associé à la ménopause ou quoi que ce soit, mais il y avait beaucoup de petits points que je n’ai pas mis ensemble”, a-t-elle déclaré.

“Cela a commencé avec des choses comme un peu d’anxiété de bas niveau, et je ne suis pas une personne anxieuse.”





Davina a ensuite expliqué comment elle essayait de travailler tout en luttant contre le brouillard cérébral.

“C’était littéralement comme une page blanche”, se souvient-elle, avant d’ajouter qu’elle ne pouvait même pas lire correctement l’autocue.

The One Show est diffusé en semaine à partir de 19 heures sur BBC One.