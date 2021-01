Davina McCall a exhorté les écoles à enseigner aux jeunes filles les symptômes de la périménopause après son diagnostic sans en avoir aucune connaissance.

L’ancienne présentatrice de Big Brother, 53 ans, appelle les enseignants à informer les élèves de la maladie, dont elle a commencé à ressentir des symptômes à l’âge de 44 ans.

Davina dit qu’elle n’avait aucune idée de la raison pour laquelle son corps «se sentait différent», car elle ne savait rien des symptômes, et promet d’aborder la future conversation sur le diagnostic dans le but de sensibiliser à la situation.

Elle insiste sur le fait que « toutes les femmes devraient savoir ce que c'est » après en avoir souffert elle-même.









Davina a dit OK! Magazine: «Toutes les femmes devraient savoir ce que c’est.

« Je ne savais pas et j’avais 44 ans quand j’ai commencé à avoir des symptômes. Je ne savais pas ce qui causait mes sueurs chaudes. Je ne savais pas pourquoi je me sentais différent. »

La ménopause est définie comme les changements que le corps d'une femme subit avant et après l'arrêt de ses règles et ne peut plus tomber enceinte naturellement.







La star de la télévision a admis que c’était un sujet tabou, ajoutant: « Personne n’en parle, et je pense juste qu’il devrait être discuté plus généralement et enseigné dans les écoles. »

Davina a déjà travaillé dur pour essayer d’éliminer la stigmatisation autour de la ménopause, en lançant son propre événement, Own Your Goals lors de la Journée mondiale de la ménopause.

Elle a parlé franchement du sujet avec Lorraine Kelly, le Dr Louise Newson et Liz Earle car elle voulait que ses abonnés ne se sentent pas gênés à ce sujet.







Le présentateur tristement célèbre a récemment parlé de se sentir «libéré» par les jeunes stars – y compris la fille de Jonathan Ross Honey Ross et la chanteuse Lily Allen – qui parlent ouvertement de sexe et de plaisir féminin.

S’exprimant sur son podcast Making The Cut, Davina a discuté de la récente collaboration de Lily avec des jouets sexuels: « Il y a ce type de vibrateur avec lequel Lily Allen a fait équipe appelé The Womanizer. C’est un nouveau genre et révolutionne les jouets sexuels pour femmes.

«C'est une nouvelle façon de stimuler, qui est extrêmement efficace et qui change vraiment la donne.







«Ce que j’aime de toutes ces femmes qui sont là-bas, y compris Honey Ross, elles sont là juste pour parler de choses dont il était auparavant si embarrassant et honteux de parler et elles ne font que le dévoiler.

«Ils me libèrent. Je suis sûr qu’ils ne sont pas censés me libérer parce que je suis censé être libéré maintenant, mais ils libèrent mes filles et ils me libèrent aussi.

« En tant que femme de 53 ans, ne pas être gênée par ce genre de choses est génial car pourquoi ne devrions-nous pas avoir du plaisir comme les hommes? »

