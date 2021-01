Davina McCall est devenue la femme la plus demandée en Grande-Bretagne.

Elle a rejoint Dancing on Ice et la star de This Morning Holly Willoughby et Alex Jones de The One Show comme ayant le plus de temps à l’écran.

Davina, 53 ans, dirige actuellement The Masked Singer et Long Lost Family sur ITV, et devrait jouer dans le redémarrage des vestiaires sur Channel 4.

Et les patrons d’ITV tiennent à la lier à plus d’émissions.

Une source a déclaré: «C’est incroyable que 20 ans après qu’elle se soit fait un nom sur Big Brother, elle soit plus recherchée que jamais.

«Faire un sol brillant, une émission de divertissement comme la chanteuse The Masked puis Long Lost Family met vraiment en évidence sa polyvalence. Il n’est pas étonnant qu’elle soit si demandée.







(Image: ITV)



Le chanteur masqué a d’énormes cotes d’écoute, avec plus de sept millions d’écoute, et Long Lost Family ITV a continué de connaître un succès critique.

Une source a ajouté: « C’est une émission qui a déjà un punch émotionnel, mais elle et Nicky Campbell le portent à un autre niveau. »

Fitness Queen Davina le ratisse également avec son nouveau canal de fitness en ligne, Own Your Own Goals.









Et bien qu’ils n’aient pas sorti de DVD depuis trois ans, ils sont toujours régulièrement dans le Top Ten, telle est sa popularité.

La star a déjà parlé de son régime de remise en forme, attribuant à son pack de six s’entraîner six fois par semaine, pendant environ une heure à la fois.

En 2019, son entraîneur personnel Sarah Grant a révélé que la mère de trois enfants avait une bonne attitude envers l’exercice et voulait «s’amuser» à tout prix.







(Image: ITV)



Elle s’est déjà entraînée pour un triathlon de 500 milles et a nagé dans le lac Windermere glacial dans le cadre d’un défi Sport Relief.

Davina a également déclaré à propos de son alimentation: « J’ai troqué du pain blanc et des pâtes pour des versions complètes après avoir appris comment les aliments à IG élevé affectent votre énergie. »







(Image: Alex Jones / Instagram)



Elle a également déclaré que «moins la nourriture est transformée, mieux c’est» et que «planifier et commander toute la nourriture de la semaine est un must.

« J’écris ensuite les repas de la semaine sur un grand tableau noir dans notre cuisine et je cuisine tout à partir de frais. »

