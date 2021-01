Davina McCall dit que les objectifs sont «  passés d’un look sexy en bikini à rester en vie  »

Davina McCall a déclaré qu’elle ne cherchait plus à «me faire paraître sexy en bikini» et se concentrerait sur «rester en vie plus longtemps».

La panéliste de Masked Singer, âgée de 52 ans, a déclaré que ses objectifs de mise en forme avaient changé au cours de la pandémie et qu’elle avait une nouvelle appréciation des choses qu’elle a manquées, et qu’elle a hâte de retrouver, lorsque les restrictions seront levées.

S’adressant à Women’s Health UK, Davina a déclaré: « Mon objectif 2021 est simplement d’essayer de vraiment profiter et de me laisser aller et de me laisser aller quand nous le pouvons, car lorsque vous vous faites retirer votre liberté, cela vous fait réaliser à quel point vous faites peu de votre la liberté quand vous l’avez, et combien j’ai pris ma liberté pour acquise …

«Je veux sortir, je veux rencontrer des amis, je veux faire des tonnes de dîners, je veux cuisiner, je veux avoir plein de monde chez moi, je veux faire des fêtes, je veux sortir en boîte, je veux écouter de la musique, je veux aller aux festivals … Je veux tout faire, parce que je n’ai jamais profité de toutes ces choses quand ils étaient là et maintenant ils sont partis! «







(Image: Davina McCall / Instagram)



Discutant de ce que signifie être en forme et en bonne santé pour elle, elle a déclaré: « Auparavant, mon ‘rester en forme et en bonne santé’ était tout au sujet de mon corps et de me faire avoir l’air chaud en bikini … et en fait maintenant il s’agit simplement de rester en vie plus longtemps et d’être dans la meilleure position possible pour battre quoi que ce soit si cela venait à moi.

« On a beaucoup parlé de la santé et de la forme physique pour votre santé mentale cette année, et nous savons tous que cela fait vraiment une énorme différence. »







(Image: Davina McCall / Instagram)



Elle a dit qu’elle était tellement déterminée à faire de l’exercice dans sa journée qu’elle le ferait même la nuit, ajoutant: « L’autre soir, je me suis exercée à 9h30 du soir … j’essaie juste de faire de l’exercice sur ma plateforme de fitness, Soyez maître de vos objectifs, entre le nettoyage de la maison, la lessive, la cuisine et tout le reste. «

* McCall organisera un entraînement gratuit à domicile dans le cadre des Women’s Health Weekenders sur la chaîne YouTube Women’s Health UK à 9 h le 9 janvier.

