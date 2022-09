Davina McCall de Masked Dancer révèle qu’elle reprend du poids après un régime de divorce

La star de THE Masked Dancer, Davina McCall, a révélé qu’elle “reprenait” du poids après avoir suivi un régime de divorce.

La juge de la télévision a déclaré qu’elle s’assurait de manger les «bonnes choses» après que son poids ait chuté après la fin de son mariage.

La star de Masked Dancer a révélé qu’elle “reprenait” du poids[/caption]

Davina a dit qu’elle avait perdu du poids après son divorce[/caption]

Davina, 54 ans, qui n’est pas étrangère à montrer sa silhouette incroyable et ses abdos ondulants en ligne, a révélé qu’elle travaillait pour prendre du poids.

L’ancienne animatrice de Big Brother a vu son poids changer après sa séparation de son mari Matthew Roberston en 2017 – après 17 ans ensemble.

Le divorce est survenu au même moment où Davina a éprouvé des symptômes de ménopause débilitants, qui l’ont constamment épuisée.

S’adressant au magazine Woman & Home, la star a expliqué qu’il “avait pris du poids” rapidement et avait travaillé pour “en reprendre un peu”.

“Quand j’ai rompu avec Matthew, le régime de divorce s’est produit et le poids a juste disparu”, a-t-elle expliqué.

“J’en ai remis un peu mais pas tout et j’ai été absolument méticuleux pour m’assurer que je mange les bonnes choses et les bonnes quantités pour me garder sur le droit chemin.”

La star – qui sort maintenant avec le coiffeur Michael Douglas, 48 ​​ans – a crédité le traitement hormonal substitutif (THS) pour l’avoir aidée à vouloir “bien manger et retourner au gymnase”.

Davina, mère de trois enfants, qui partage Holly, 21 ans, Tilly, 19 ans, et Chester, 16 ans, avec son ex-mari, s’est déjà ouverte sur le fait de se sentir “terne, vieille et sèche” alors qu’elle souffrait de symptômes de la ménopause.





Davina a admis qu’elle avait dû faire face à de terribles sueurs nocturnes, ce qui l’a ramenée à la lutte contre la dépendance à l’héroïne au début de la vingtaine.

Encore plus terrifiante était la façon dont les mots semblaient sortir de sa tête. Le brouillard cérébral l’a laissée paniquée qu’elle attrapait la maladie d’Alzheimer, dont son père Andrew souffrait avant sa mort plus tôt cette année.

Davina a révélé qu’elle avait passé des années à résister à l’aide médicale en raison de sa gêne avant de finalement prendre un THS à 47 ans.

Cela survient alors que Davina a révélé son corps incroyable le mois dernier alors qu’elle se rendait sur les réseaux sociaux dans une vidéo d’entraînement en sueur.

La présentatrice de télévision a posté la vidéo de sa routine de fitness matinale aux côtés d’un ami alors qu’ils passaient leurs vacances ensemble dans un endroit ensoleillé.

La star a montré sa silhouette incroyable, y compris ses abdos toniques et ses longues jambes bronzées, alors qu’elle semblait se maquiller.

Davina est dans une nouvelle relation avec le coiffeur Michael Douglas[/caption]