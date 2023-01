Davina McCall, 55 ans, a l’air incroyable alors qu’elle se déshabille en lingerie en dentelle noire

DAVINA McCall avait l’air incroyable alors qu’elle se déshabillait en lingerie en dentelle noire pour de nouveaux clichés.

La présentatrice de télévision, 55 ans, a affiché sa silhouette défiant l’âge alors qu’elle était mannequin pour le détaillant JD Williams.

Sur un plan, la juge de The Masked Singer Davina peut être vue allongée sur le ventre, rayonnant vers la caméra.

Une autre montre la favorite de la télé qui a l’air sérieuse et qui regarde la caméra avec son corps en plein écran.

Les fans se sont précipités pour commenter le téléchargement Instagram, avec une écriture: “Davina .”

Un autre a dit : « Vous y travaillez si dur… pourquoi pas ! J’essaie toujours d’atteindre ces objectifs lol ! »

Et un troisième a demandé : « Vous vieillissez ?! ”

Davina a récemment parlé de son régime de remise en forme – et a insisté sur le fait que n’importe qui peut avoir un corps comme le sien.

S’adressant à Woman, elle a dit: «Oui, avec tous mes beaux morceaux de peau flasque!

« Savez-vous quoi, je m’aime plus maintenant que lorsque ma peau était toute tendue ?

“C’est tellement libérateur d’aimer où vous en êtes et de ne pas souhaiter avoir 10 ans de moins ou de plus.

“Les gens me disent:” Tu as l’air jeune “, mais c’est uniquement parce que je rebondis comme Tigrou qui s’entraîne alors que j’étais comme un paresseux.

«Je ne suis pas naturellement comme ça mais je m’entraîne pour être comme ça, et vous pouvez aussi.

“Si vous pouvez être motivé pour rester en forme, vous vous sentirez plus confiant, plus fort et plus heureux dans la vie.”