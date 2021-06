Davina McCall, 53 ans, montre son incroyable corps de bikini alors qu’elle prépare des boissons pendant la canicule

DAVINA McCall, 53 ans, a montré son incroyable corps de bikini alors qu’elle préparait des boissons pendant la canicule.

La panéliste de Masked Dancer a montré sa beauté anti-âge dans un minuscule deux-pièces.

Davina a montré sa silhouette sensationnelle dans un bikini blanc à dos nu.

L’ancienne star de Big Brother a révélé son ventre plat alors qu’elle jouait l’hôtesse parfaite et servait des boissons dans son maillot de bain pendant la canicule.

Davina doit sa silhouette à des entraînements hiit rigoureux.

La maman de trois enfants a récemment époustouflé les fans avec sa beauté intemporelle dans l’émission à succès d’ITV The Masked Dancer.

Pendant ce temps, Davina et Amanda Holden ont épaté les fans sur Instagram alors qu’elles posaient ensemble dans des tenues décolletées et racées.

Les stars de la télévision ont partagé le cliché sur les réseaux sociaux, Amanda laissant entendre que de grandes choses se profilent à l’horizon pour le couple.

Amanda, 50 ans, a posté une photo d’elle dans une robe argentée moulante aux côtés de Davina, 53 ans, alors qu’elle révélait que les deux travailleraient ensemble sur un nouveau projet passionnant.

Laissant ses mèches dorées pendre, Amanda a plaisanté en disant que la paire pourrait remplacer les hôtes de Strictly Come Dancing Tess Daly et Claudia Winkleman.

Elle a écrit : « @davinamccall et moi prenons le PLUNGE ensemble, un projet passionnant en cours. ( oh et si @tessdaly & @claudiawinkle ont besoin d’une nuit de congé…. ) #jumelage.

Davina était magnifique dans un tailleur-pantalon rose moulant, associé à des créoles en argent pour compléter le look.

Le juge Masked Singer and Dancer s’est également rendu sur Instagram pour publier une légende tout aussi cryptique.

Elle a écrit : « Moi et @noholdenback travaillons sur quelque chose… préparez-vous… #needtoworkonmyplunge merci @mdlondon @cherylphelpsgardiner.





Le présentateur a récemment été en « plongée » avec Amanda, l’animatrice de I Can See Your Voice, avec les deux tenues plus racées au fil des semaines.

Davina a affirmé qu’elle voulait travailler plus dur pour recueillir les plaintes des fans de la série, une référence à une robe décolletée autrefois portée par Amanda sur Britain’s Got Talent qui a reçu plus de 200 plaintes.

Davina a déclaré au Sun: « J’ai plongé dans la deuxième émission et j’avais le décolleté correspondant. Maintenant, c’est une « plongée » entre moi et Amanda.