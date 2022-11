Davies marque le 1er but du Canada en Coupe du monde masculine

Après quatre matchs sans but dans l’histoire de la Coupe du monde masculine, la cinquième fois a fait ses preuves alors que le Canada a finalement marqué son premier but.

À peine deux minutes après le début du match entre le Canada et la Croatie, Alphonso Davies s’est élevé le plus haut et a décoché une tête sur un centre parfait de Tajon Buchanan sur l’aile droite pour créer l’histoire.

Pour Davies, ce fut une rédemption rapide après avoir raté un penalty contre la Belgique lors du match d’ouverture du Canada de cette Coupe du monde.

Il est normal que Davies soit l’homme pour le faire, le joueur de 22 ans s’étant déjà imposé comme le plus grand produit du pays chez les hommes en tant que star du Bayern Munich.

La joie du Canada a cependant été de courte durée, car la Croatie a marqué deux buts pour mener avant la mi-temps.