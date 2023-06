Davies et David marquent chacun alors que le Canada blanchit le Panama pour atteindre la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF

Un dernier down. Un autre à parcourir.

C’est l’état d’esprit du Canada à la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Et l’équipe de John Herdman est à mi-chemin de son objectif après la victoire 2-0 en demi-finale de jeudi contre le Panama à Las Vegas.

« Nous méritions la victoire mais nous n’avons encore rien gagné », a déclaré le défenseur Steven Vitoria. « Un pas de géant vers où nous voulons aller. »

Les buts de Jonathan David et Alphonso Davies ont amené les hommes canadiens à moins d’une victoire de leur premier trophée en 23 ans. Le Canada, classé 47e au monde, affrontera le champion en titre des États-Unis lors de la finale de dimanche avec une bourse du gagnant d’environ 1 million de dollars US en jeu.

REGARDER | Le puissant tir de Davies scelle la victoire en demi-finale contre le Panama :

Le puissant tir de Davies envoie le Canada en finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF Alphonso Davies marque avec une fusée absolue et scelle la victoire 2-0 du Canada sur le Panama en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Les Américains, classés au 13e rang, ont battu le Mexique, n ° 15, 3-0 dans un match de mauvaise humeur, parfois laid, qui a vu deux joueurs de chaque côté expulsés. Le jeu a été mis en pause dans les dernières minutes de la seconde mi-temps en raison de chants abusifs, entraînant 12 minutes de temps d’arrêt. Tous n’ont pas été utilisés, le concours se terminant tôt alors que les chants se poursuivaient.

Les Canadiens sont à la recherche de leur premier équipement depuis qu’ils ont remporté la Gold Cup de la CONCACAF en 2000.

« Nous avons fait un pas ce soir mais cela ne signifie rien à moins que vous ne le gagniez [the final] », a déclaré Herdman. « Nous sommes arrivés à une demi-finale d’une Gold Cup [in 2021] et je me souviens juste de cette déception (le Mexique a marqué dans les arrêts de jeu pour une victoire 2-1) … Nous avons joué environ six matchs pour y arriver et, oui, ça fait mal. »

« Nous avons du travail à faire », a-t-il ajouté. « Nous avons deux jours pour récupérer cette équipe. Ils sont assez battus à les écouter. Ça va être un sacré tour. »

David ouvre le score

David a donné l’avantage au Canada à la 25e minute, grâce à une passe parfaite de Kamal Miller qui a ouvert la défense panaméenne. David a vu l’ouverture et a indiqué où il voulait le ballon alors qu’il courait vers l’espace.

Miller a livré et le ballon est arrivé aux pieds de David. Ne manquant pas une foulée, l’attaquant lillois l’a froidement glissé entre les jambes du gardien panaméen Orlando Mosquera pour son 25e but en 41 matchs avec le Canada.

REGARDER | Miller prépare David pour un magnifique premier but:

David et Miller du Canada se connectent pour un magnifique premier but contre le Panama Kamal Miller envoie une passe parfaite à Jonathan David qui frappe le gardien de but à la 25e minute de la demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Le Canada a battu le Panama 2-0 pour se qualifier pour la finale de dimanche

« Ils sont au niveau supérieur »

Quelques minutes après être entré dans le match, Davies a porté le score à 2-0 à la 69e minute, pénétrant dans la surface et couvrant un tir puissant au premier poteau pour son 14e but canadien en 40 apparitions. La star du Bayern Munich a été un homme dangereux tout au long de son camée, dépassant les défenseurs panaméens.

« Ils sont au niveau supérieur », a déclaré Herdman à propos de David et Davies. « Ils ont fait une différence ce soir. »

Ce sont les premiers buts que le Panama, classé 58e mondial, a encaissés dans la compétition.

« C’est le match que nous voulions », a déclaré Herdman. « Vous avez besoin d’un match comme celui-là où il va vous tester mentalement, émotionnellement, physiquement. Et il y a eu des moments où je pense que le Panama nous emmenait dans des eaux profondes. Il y a eu des moments difficiles pour nous. Ils étaient vraiment physiques. »

Et parfois sale.

Les tempéraments se sont enflammés à la fin du chronomètre et le Panama a été réduit à 10 hommes à la 89e minute lorsque le remplaçant Eric Davis a été expulsé pour conduite violente. L’arbitre costaricien Juan Gabriel Calderon a pris la décision après avoir revu le jeu sur le moniteur au bord du terrain et vu Davis, poursuivant Richie Laryea, frapper l’arrière de la tête du Canadien avec son bras.

Le double en demi-finale a été disputé au stade Allegiant, le domicile climatisé d’une capacité de 65 000 places des Raiders de Las Vegas de la NFL. Le stade, qui a coûté 1,9 milliard de dollars, compte 2 300 téléviseurs et près de 7 000 mètres carrés de carte vidéo.

Le gardien Milan Borjan, qui a remporté sa 74e sélection, a été capitaine du Canada avec Atiba Hutchinson, 40 ans, débutant sur le banc aux côtés de Davies, dont la saison en Allemagne s’est terminée prématurément en raison d’une blessure à la cuisse subie lors d’un match le 22 avril.

Borjan a enregistré son 34e jeu blanc sous les couleurs canadiennes.

Hutchinson remporte la 104e sélection, prolongeant le record

Davies et Jonathan Osorio sont entrés en jeu à la 62e minute. Scott Kennedy les a suivis à la 69e minute, Hutchinson et Junior Hoilett arrivant à la 76e minute alors que Herdman cherchait à reposer les joueurs avant dimanche.

Pour Hutchinson, il s’agissait de la 104e sélection, ajoutant à son record canadien masculin.

Embrasser chaque minute 🐙❤️ Atiba Hutchinson s’inscrit pour #CANMNT ! #WeCAN pic.twitter.com/UbYqurfZOp —@CanadaSoccerFR

« Nous avons marqué en premier, c’est essentiel dans le football. Et puis nous avons protégé », a déclaré Herdman. « Nous avons protégé ce que nous avions. »

« Nous savions qu’ils seraient vulnérables lors de la transition et nous savions certainement que nous avions quelque chose d’un peu spécial à venir à la 60e minute », a-t-il ajouté avec un sourire, faisant référence à l’entrée de Davies dans le match.

Sept des partants de jeudi faisaient également partie du 11 de départ pour le dernier match de la Coupe du monde du Canada contre le Maroc au Qatar. Sur les quatre autres titulaires jeudi, trois étaient sur le banc contre le Maroc, le milieu de terrain Stephen Eustaquio soignant d’une blessure lors de la finale de groupe de la Coupe du monde.

Calderon les a laissés jouer, créant une première mi-temps rapide. La vitesse et la précision des passes du Canada ont rendu la vie difficile aux Panaméens.

La deuxième mi-temps a été un peu plus agitée.

Alphonso Davies célèbre son but contre le Panama jeudi soir au stade Allegiant. (Candice Ward/Getty Images)

Le Canada est entré dans le match après avoir joué seulement deux fois depuis la Coupe du monde, concluant le match de groupe de la Ligue des Nations en mars en battant le Honduras 4-1 et le Curaçao 2-0.

La Ligue des Nations comprend 41 équipes d’Amérique du Nord et centrale et des Caraïbes réparties en trois niveaux : Ligue A (12 équipes), B (16) et C (13). Les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A se sont qualifiés pour les quatre derniers.

Le Canada (3-1-0) a remporté le Groupe C de la Ligue A de la Ligue des Nations tandis que le Panama (3-0-1) a terminé au sommet du Groupe B, devançant le Costa Rica (39e) et la Martinique non classée par un total de 8-0. Le Panama a battu le Costa Rica 1-0 avec un but à la 77e minute de Jose Fajardo pour décider de la première place du dernier match de groupe.

Le Mexique (2-0-2) a dominé le groupe A, tandis que les États-Unis (3-0-1) ont remporté le groupe D.

REGARDER | Larin frappe deux fois pour mener le Canada devant le Honduras à Toronto :

Le Canada accède aux demi-finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF avec une victoire sur le Honduras Cyle Larin marque deux premiers buts et le Canada bat le Honduras 4-1 en match de groupe de la Ligue des Nations de la CONCACAF. L’équipe canadienne jouera dans le dernier carré du tournoi à Las Vegas en juin.

Le Canada a amélioré sa fiche à 5-2-6 contre le Panama, qui a gagné 1-0 la dernière fois qu’ils se sont affrontés. C’était en mars 2022 lors du dernier match de qualification du Canada pour la Coupe du monde, qui a eu lieu quatre jours après que les hommes canadiens aient obtenu leur place au Qatar.

Le Panama a raté le Qatar, terminant cinquième du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde de la CONCACAF.

Après la Ligue des Nations, les Canadiens se tournent vers la Gold Cup. Le Canada ouvre le Groupe D contre un qualificatif encore à déterminer à Toronto le 27 juin avant de se rendre à Houston pour affronter le Guatemala (116e) et Cuba (165e).

Les Américains ont remporté la première édition de la Ligue des Nations de la CONCACAF en 2021, en battant le Mexique 3-2 sur un penalty de Christian Pulisic en prolongation à Denver. Le Honduras a terminé troisième et le Costa Rica quatrième.

Le Canada a raté le premier carré final, terminant deuxième derrière les États-Unis dans son groupe à la différence de buts.